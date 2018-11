M5s risponde al candidato Pd Boccia: "Volete Rousseau per le primarie?"

"Anche il Pd ama Rousseau". Sceglie un titolo ironico il Movimento 5 Stelle per il post di riposta al candidato alla segreteria dem, Francesco Boccia, che ieri in una videointervista al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, ha annunciato l'intenzione di smontare e rimontare la piattaforma del movimento.

"Il 15 dicembre faremo smontare in diretta dai nostri giovani sviluppatori e hacker etici la piattaforma Rousseau. Voglio dirlo in anticipo a Casaleggio, gliela facciamo smontare e rimontare", ha assicurato Boccia.

E non poteve farsi attendere la risposta pentastellata, affidata al Blog delle Stelle. "Ringraziamo Boccia per l’interesse verso uno strumento come Rousseau, che serve per far partecipare gli iscritti alle decisioni importanti. Una tradizione che nel Movimento 5 Stelle abbiamo consolidato con una votazione ogni 20 giorni dal 2012 ad oggi. Il PD vuole attrezzarsi per fare le primarie online? Per far scegliere i candidati europei dai propri iscritti? Vuole permettere a tutti di candidarsi nelle loro liste a tutti i livelli? Vuole permettere ai propri iscritti di proporre leggi da presentare in parlamento? Se l’interesse ossessivo per Rousseau è dovuto a questo non è necessario smontarlo e rimontarlo con fantomatici hacker etici: possiamo prestare al Pd il nostro software e la nostra tecnologia per fare tutto questo, a partire dalle primarie".

Attenzione però, continua il post: "Per averlo è sufficiente candidare solo gente con la fedina penale immacolata, tagliarsi lo stipendio da parlamentare o consigliere regionale, rinunciare ai rimborsi elettorali e rendere pubblici i bilanci di tutte le fondazioni e associazioni collegate, proprio come fa Rousseau senza bisogno di alcuna legge".

"Il 15 dicembre a Napoli - prodegue il Blog Delle Stelle - , in piazza del municipio, ci sarà una nuova tappa del tour del Rousseau City Lab dove parleremo di nuovi strumenti di partecipazione alla vita politica, di cittadinanza digitale e di democrazia diretta. É il posto giusto per chi ha preso consapevolezza che i vecchi modelli sono ormai superati ed é iniziata l’era del cittadino al centro della vita politica. Sviluppare strumenti di cittadinanza digitale è interesse di tutti gli italiani, non solo del MoVimento 5 Stelle che però di questo interesse ha fatto una battaglia politica. Se qualcuno ci copia, ne siamo felici. Francesco Boccia, tutti gli altri candidati alle primarie del Pd e in generale tutti i leader politici dei partiti italiani, sono invitati a Napoli per discutere con noi di come dare sempre maggiori poteri ai cittadini. Rousseau non si smonta, ma si apre alle esigenze di tutti.

Infine, non poteva mancare un piccolo avvertimento: "P.S. siamo sicuri che la frase di Boccia ‘smontare e rimontare Rousseau con degli hacker’ sia figurativa. Tuttavia se ci fossero attacchi alla piattaforma il 15 dicembre, i danni verranno addebitati a lui in quanto ha annunciato pubblicamente questa intenzione".