M5s, rivolta interna anti Di Maio. "Pronto un documento di sfiducia"

Continua l'agitazione interna al Movimento Cinque Stelle. Almeno secondo Repubblica, che spiega come mercoledì sera, alla Camera, si siano riuniti i 14 capigruppo delle diverse commissioni pentastellate. Una riunione in seguito alla quale uno di loro avrebbe tirato fuori un messaggio recapitato poi a Luigi Di Maio: "Se i toni non cambiano, se a guidare le danze dev'essere Alessandro Di Battista e i retroscena che ci danno pronti per il voto non vengono smentiti, faremo firmare a tutti un documento per sfiduciare il capo politico".

Secondo Repubblica, molti parlamentari M5s non condividono la linea dura di Di Maio, in particolare sul Mes, e soprattutto non condividono la linea di Di Battista, che resta sempre molto ostile ai partner di governo, dal Pd a Italia Viva. E i parlamentari ricordano che Beppe Grillo ha dato precise indicazioni che il governo deve durare. E se l'elezione del capogruppo unico alla Camera di Francesco Silvestri, vicino a Di Maio, è stata rinviata forse anche per la sollevazione dei parlamentari, spunta quella di Elio Lannutti per le commissione banche, non certo un nome distensivo.