M5S, Ruocco contro Di Maio: "Stop all'uomo solo al comando"

"Più che altro è semplicistico". Così Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e storico esponente del Movimento 5 Stelle, interpellata da Affaritaliani.it, commenta l'annuncia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ('Basta alleanze con il Partito Democratico' dopo il risultato delle elezioni regionali in Umbria). "Ci sono tante cose da fare. Bisogna cercare di capire quali sono gli obiettivi di breve, medio e lungo termine che sono realizzabili e non ragionare di impulso", afferma la Ruocco.

Alla luce dei risultati elettorali in Umbria, il governo Conte deve andare avanti? "Non a tutti costi, adesso c'è la discussione sulla Legge di Bilancio e quindi al momento si deve continuare a portare avanti questa esperienza. Poi vedremo nel 2020 che fare". Il M5S ha preso il 7,41% in Umbria, di chi è la colpa? "Sicuramente non degli elettori, almeno questa volta. Non direi assolutamente", risponde sorridendo la Ruocco. Che alla domanda diretta 'è colpa di Di Maio' risponde? "Certamente non ha premiato la scelta dell'uomo solo al comando".