M5S: Salvini vuole Silvio al Quirinale. L'ex Cav Capo dello Stato? Di' la tua

"Io non voglio Berlusconi presidente della Repubblica. Facciamolo sapere a tutti, perché è inaccettabile tutto questo. Salvini era nel governo del cambiamento, un'occasione straordinaria per rimettere in piedi questo paese disastrato dopo vent'anni di Berlusconi". Lo scrive su Facebook il sottosegretario del M5s Stefano Buffagni. "Salvini invece cosa decide di fare? Di tradire il Movimento 5 Stelle - aggiunge - per tornare in un abbraccio mortale con Berlusconi che diventerebbe il candidato Presidente della Repubblica naturale del centrodestra! Salvini vuole realizzare l'incubo degli italiani! Non bastava tradire? Noi non lo avevano neppure incontrato per fare il primo governo della Terza Repubblica, ed oggi Salvini lo riabilita così! Ecco io questo non posso tollerarlo!", conclude Buffagni.