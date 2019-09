M5s: “Scissione? Clamorosa invenzione”. D’Uva: “Grave disinformazione”

M5s: retroscena su scissione clamorosa invenzione

"È clamorosamente inventato il retroscena a firma Mario Ajello pubblicato quest’oggi sul Messaggero. Una totale invenzione del giornalista che ipotizza una scissione nel gruppo parlamentare M5S con tanto di elenco di nostri PortaVoce che vorrebbero lasciare, a suo dire, il Movimento. Il tutto senza essersi mai confrontato con una fonte ufficiale M5S. Ancora una volta ci ritroviamo a dover smentire una fake news che mira a disinformare i cittadini e screditare il MoVimento". CoSì il Movimento 5 Stelle in una nota smentisce in modo categorico quanto scritto dal giornale romano su una presunta scissione.

M5s, D'Uva: “Scissionisti 'a nostra insaputa'? Grave disinformazione”

"Sfogliando le pagine del Messaggero, stamattina scopro di volermi scindere dal Movimento 5 stelle. A mia insaputa". Si affida all'ironia, su Facebook, il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, per respingere quello che definisce "ovviamente un retroscena totalmente inventato", "una totale invenzione che coinvolgerebbe, tra gli altri, anche miei colleghi. Sempre a loro insaputa". "Non riesco davvero a capire come queste fake news finiscano all’interno un giornale di così alto peso nazionale che, invece di informare i cittadini, evidentemente li disinforma", accusa ancora il parlamentare M5s. "Ancora una volta mi ritrovo a smentire una notizia falsa e inventata. Non è la prima volta e, purtroppo, sono sicuro che non sarà neanche l’ultima", annota.

M5s, Ruocco: "Resto dove sono. Nessuna corrente scissionista"

Anche Carla Ruocco prende le distanze dalle "voci riguardanti una fantomatica corrente interna pronta a scindersi dal M5s, di cui sarei parte". "Smentisco categoricamente questa 'notizia' fantasiosa e completamente infondata. Sono e rimango nel M5s, abbiamo un programma da realizzare", rimarca la presidente della commissione Finanze della Camera.