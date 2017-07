M5s, sindaca grillina di Anguillara verso espulsione: non rivelò una condanna

Anguillara Sabazia. La sindaca Sabrina Anselmo, grillina, rischia l’espulsione dal M5S per non aver mai comunicato ai vertici del Movimento una condanna per calunnia risalente al 2008, condanna che la prima cittadina patteggiò con una pena a dodici mesi poi condonata. E l'aggravante è che pare che tutti fossero all'oscuro del fatto, venuto alla luce grazie a una busta anonima fatta pervenire qualche giorno fa ad Antonio Fioroni, il capogruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle ad Anguillara. Nella busta, è stato trovato il dispositivo datato 11 dicembre 2008 firmato dal giudice Giovanni Giorgianni.

Il Fatto Quotidiano conferma la notizia che i probiviri del Movimento hanno già avviato il procedimento a carico della Anselmo. Il procedimento otrebbe portare a una richiesta di dimissioni della sindaca che, se dovesse opporsi, si vedrebbe ritirato il simbolo del M5s, incappando nell'espulsione dal Movimento. E con lei tutti quei consiglieri che dovessero sostenerla.

