M5s sondaggi shock: Raggi bocciata da 7 romani su 10. Cala il Movimento

Virginia Raggi bocciata clamorosamente da sette romani su dieci. Una débacle assoluta che va a corredare quella del primo turno delle elezioni amministrative. Il sondaggio del quotidiano La Repubblica realizzato dalla società IZI con metodo CATI-CAWI e su un campione complessivo di 1036 intervistati decreta un gradimento in calo progressivo della sindaca nel periodo che va dal settembre 2016 al giugno 2017. Un calo che vede sette romani su dieci stroncarne l'operato. Cala anche il consenso sul totale degli elettori, che al momento attuale equivale a un quinto del campione esaminato. Da valutare con attenzione anche i dati riguardanti l’elettorato del M5S: il 47% degli elettori di Beppe Grillo (53% nel settembre 2016, equivalente a un calo del 6%) gudica positivamente l'operato della sindaca, mentre a stroncarla è il 41,2% degli elettori (27% nel settembre 2016). Un crollo vertiginoso del 14% che si riverbera anche sull'amministrazione comunale, bocciata complessivamente dagli elettori, benché riscuota ancora qualche consenso positivo fra i simpatizzanti pentastellati.

Scrive Repubblica: "Una disfatta che, come detto, si riverbera sui partiti. Se si tornasse alle urne oggi, il M5S crollerebbe al 16,7%; il Pd si piazzerebbe in testa con il 18,2; la Lega (con l’8,1% ) supererebbe Fi (al 7,5); Fratelli d’Italia si fermerebbe al 6%; l’intero arcipelago di sinistra (Mdp, Campo Progressista e Si) unito varrebbe il 6%. Un’emorragia che spiega, anche, la recente virata “legge e ordine” del Movimento, necessaria a intercettare i voti grillini in libera uscita. Secondo il sondaggio, infatti, solo il 55% dei romani che un anno fa hanno sbarrato il simbolo 5S oggi lo rifarebbe; il 7,2% andrebbe invece sulla Lega; il 4,9 a FdI; solo l’1,2 a Fi; mentre il 7,2 si orienterebbe (o forse tornerebbe) sul Pd".

E c'è un altro sondaggio SWG per il Messaggero che dovrebbe far preoccupare i vertici del Movimento 5 Stelle, ma anche attivisti, simpatizzanti ed eletti. Secondo i risultati di questo sondaggio, che ha intervistato un campione di 1500 persone fra il 12 e il 14 giugno scorso, l'immagine del M5S per l'opinione pubblica sarebbe peggiorata per il 51% del campione... il cui 17% è costituito da elettori del Movimento 5 Stelle stesso! E i consensi a calare sono quelli degli indecisi, ovvero coloro che hanno il potere di cambiare le sorti di una tornata elettorale alle urne, nel momento in cui si vota alle elezioni politiche.

Il direttore scientifico di SWG Enzo Risso spiega che non si tratta però di un crollo verticale, né di una crisi. Poiché il loro bacino "è consolidato come si può vedere anche dalle ultime rivelazioni sul consenso dei partiti di questa settimana dove il M5S è al 27% con addirittura una crescita dello 0,1% sulla settimana scorsa. Quello che emerge da questa indagine è la fase di impasse che stanno attraversando e che sta facendo perdere quella spinta propulsiva in grado di attrarre altri bacini».

La fallimentare amministrazione della Capitale; i fatti di Piazza San Carlo a Torino da cui la Appendino è uscita fortemente ridimensionata (e su cui a maggior ragione oggi pesa la morte della povera Erika Pioletti travolta dalla folla in fuga); l'effetto Parma e Genova hanno quindi avuto pesanti conseguenze sull'immagine del M5s... C'è curiosità di vedere se vi sarà un recupero dell'elettorato di destra ed estrema destra dopo le controversie sullo Ius Soli e l'avvicinamento alla Lega, o se il consenso - proprio in virtù di questa virata brusca a Destra - calerà ulteriormente.