M5S, stati generali a marzo. Toninelli guida il gruppo di lavoro. E Di Maio...

M5S, stati generali a marzo. Toninelli guida il gruppo di lavoro

Il Movimento 5 Stelle procede dritto verso il rinnovamento preparandosi per le nuove sfide dal 2020.

Sabato 21 dicembre, in occasione della riunione con i facilitatori, è stato creato un gruppo di lavoro coordinato dall'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli per attivare il percorso per gli Stati Generali che si terranno nel mese di marzo. In quella occasione - come spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate - verrà anche lanciata la nuova carta dei valori del Movimento.

M5S, Di Maio ai suoi: "Abbiamo messo in sicurezza il governo, ora..."

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, parlando con i suoi più stretti collaboratori, sempre secondo quanto riferiscono le fonti pentastellate ad Affari, avrebbe affermato: "Abbiamo messo in sicurezza il governo, dato il massimo per chiudere una Legge di Bilancio che tutela gli italiani e adesso pensiamo al futuro del Movimento 5 Stelle"