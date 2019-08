M5s, tutti uniti intorno a Di Maio

Il M5S fa quadrato attorno a Luigi Di Maio. Mentre prosegue la trattativa con il Pd, nelle ultime ore sui social è rimbalzata qualche critica sull'operato del capo politico, prontamente sostenuto da alcuni volti storici del Movimento. in primis il sottosegretario Stefano Buffagni, che su Twitter è netto: "Toccare Luigi Di Maio equivale a toccare tutto il M5S. Non si può vincere con chi non si arrende mai!". E se il dem nicchiano sul suo nuovo ruolo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro rilancia: "I continui attacchi a Luigi Di Maio sono attacchi a tutto il MoVimento 5 Stelle e alimentano un sistematico scontro sulle persone". Ma sul web si moltiplicano gli attestati di stima, con gli interventi di Sergio Battelli, Anna Macina, Francesco Silvestri e Mauro Coltorti.