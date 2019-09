M5S: "Viminale e telefonata con Grillo? Su Di Maio solo fake news"

"Per l'ennesima volta ci ritroviamo a dover leggere sui quotidiani retroscena fantasiosi e inventati relativi a Luigi Di Maio. Anche questa mattina siamo costretti a smentire diverse fake news apparse sui giornali. Innanzitutto ieri non c'è stata alcuna telefonata tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. Quanto scritto corrisponde a totale falsità ed è evidentemente frutto della fantasia di chi sta facendo di tutto per danneggiare il MoVimento 5 Stelle. Seconda cosa, così come smentito anche nei giorni scorsi, ribadiamo ancora una volta che non esiste alcuna richiesta del capo politico del MoVimento per il Viminale". Così in una nota il M5S