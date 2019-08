M5s, "Voto su Rousseau valore fondante, si rispetti come la direzione del Pd"

GOVERNO, BLOG STELLE: 'NEL M5S DECIDONO GLI ISCRITTI'

"Far votare i propri iscritti sulle scelte fondamentali per l'Italia è il metodo del Movimento 5 Stelle. Rappresenta da sempre il nostro valore fondante ed è altamente democratico. Lo abbiamo sempre adottato e lo adotteremo per la scelta dei candidati per l'elezione del Presidente della Repubblica, così come lo abbiamo utilizzato in alcune decisioni importanti da prendere a livello politico e parlamentare. Anche il precedente 'Contratto di Governo' che Matteo Salvini ha tradito e stracciato per delirio di potere personale in pieno agosto, era stato votato dagli iscritti del Movimento 5 Stelle". Così si legge in un post apparso sul

Blog delle Stelle. "In Germania, che come l'Italia è una democrazia parlamentare, la Spd ha dato sempre la parola finale agli iscritti nell'approvare la 'Grosse Koalition' con la Cdu. Sono valori democratici che non barattiamo per nulla e nessuno e chiediamo vengano rispettati, così come rispettiamo chi decide la propria linea politica in una direzione di delegati. Il Pd ha i propri organi decisionali, noi abbiamo il nostro: gli iscritti", prosegue il post.

Il post si conclude con un post scriptum: "In merito alla notizia di oggi di un presunto hackeraggio su Rousseau, ringraziamo chi ha dimostrato che si tratta di un'enorme fake news. Siamo di fronte ad un nuovo fenomeno. Siamo passati dagli hackers ai fakers che usano Photoshop per mandare in giro immagini di hackeraggi inesistenti. Grazie alla comunita' di professionisti seri che si e' attivata dandoci feedback importanti per la sicurezza di Rousseau".

