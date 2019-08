"Ma dove era in questi 15 mesi?". Affondo di Zingaretti contro Conte

Crisi, Zingaretti: Conte oggi ok, ma dove era in questi 15 mesi? - "Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non puo' che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi e' stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perche' ha atteso la sfiducia per denunciarle? E all'elenco delle cose fatte non puo' non seguire l'elenco dei disastri prodotti in economia, sul lavoro, sulla crescita, sullo sviluppo. Questo e' il vero motivo del pantano nel quale l'Italia e' finita. Per questo qualsiasi nuova fase politica non puo' non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi". Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Crisi, Zingaretti: da Conte rischi di autoassoluzione, dove era? - "Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non puo' che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi e' stato il Presidente del Consiglio, anche del Ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perche' ha atteso la sfiducia per denunciarle? E all'elenco delle cose fatte non puo' non seguire l'elenco dei disastri prodotti in economia, sul lavoro, sulla crescita, sullo sviluppo. Questo e' il vero motivo del pantano nel quale l'Italia e' finita. Per questo qualsiasi nuova fase politica non puo' non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi". Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.