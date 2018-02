Macerata, 18enne uccisa, bufera per le parole di Salvini

"Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga. È questa la 'risorsa' fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni, tagliata a pezzi e abbandonata per strada. Cosa ci faceva ancora in Italia questo verme? Non scappava dalla guerra, la guerra ce l'ha portata in Italia. La sinistra ha le mani sporche di sangue. Altra morte di Stato. Espulsioni, espulsioni, controlli e ancora espulsioni! La Boldrini mi accusera' di razzismo? La razzista (con gli italiani) e' lei. #stopimmigrazione". Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.

CALDEROLI: RIMPATRIAMO OSEGHALE IN NIGERIA C'E' LA PENA DI MORTE

"Il terribile omicidio di Pamela si sarebbe potuto evitare se, chi aveva la responsabilità di espellere questo nigeriano clandestino, e mi riferisco al ministro degli Interni, avesse fatto il suo dovere e lo avesse allontanato dal nostro territorio. Oggi avremmo un criminale in meno in Italia e Pamela avrebbe tutta la vita davanti". Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli. "Chi in questi anni ci ha ossessionato con la storiella dei poveretti da accogliere perché scappano dalla guerra si faccia un vero esame di coscienza, perché questo assassino non scappava da nessuna guerra ed è venuto qui solo per delinquere. A casa sua finirebbe al muro in poche settimane e verrebbe condannato a morte, qui se la caverà con una decina di anni. Diamolo alle autorità nigeriane, lasciamolo a loro, ci penseranno loro a fare giustizia, a fare giustizia per Pamela", conclude Calderoli.

Le parole del leader leghista e del vice-presidente del Senato sul caso dell'assassinio di Pamela Mastropietro, per il quale è stato fermato Innocent Oseghale, spacciatore nigeriano di 29 anni, hanno scatenato numerose polemiche politiche.

BOLDRINI: DA SALVINI CINICO SCIACALLAGGIO

"E' troppo forte il dolore per la morte di Pamela, una ragazza di 18 anni uccisa e mutilata dal suo aguzzino. Sono vicina alla famiglia che in queste ore sta vivendo un dramma inimmaginabile. Risulta che il responsabile sia uno spacciatore nigeriano, questo criminale dovra' pagare caro il suo infame gesto". Lo scrive su Facebook la presidente della Camera Laura Boldrini. "Purtroppo c'e' chi, come Salvini, invece di rispettare il dolore che provoca una notizia del genere coglie l'occasione per diffondere odio e pensa a lucrare voti con un cinico sciacallaggio, accusando e puntando il dito sulla sinistra e su di me - aggiunge -. Almeno di fronte a un orrore come questo bisognerebbe tenere a bada avidita' elettorale e ossessioni personali".

POTERE AL POPOLO: SALVINI ANDREBBE INCRIMINATO PER ODIO RAZZIALE

"Se l'obiettivo di Salvini e' non avere piu' clandestini - dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Potere al popolo - il nostro obiettivo e' non avere piu' Salvini. Non se ne puo' piu' di questo personaggio che andrebbe incriminato per propaganda dell'odio razziale. Soltanto liberandoci di Salvini riusciremo a diminuire il numero di "clandestini". Infatti bisogna abolire la legge Bossi-Fini per consentire alle persone di entrare in Italia in maniera regolare. La normativa leghista costringe centinaia di migliaia di persone in una condizione di irregolarita' su cui speculano gli stessi leghisti, per nascondere il fatto che da venticinque anni sono parte della coalizione piu' corrotta e criminogena della storia italiana. Le dichiarazioni di Salvini e Calderoli sono degne di criminali politici come Goebbels. E' come se si dichiarasse che tutti i maschi italiani uccidono e picchiano le mogli o che tutti i siciliani sono mostri perche' dei mafiosi scioglievano bambini nell'acido. Davvero di fronte a una tragedia come quella di Macerata le parole di Salvini mostrano a quale livello di disumanita' possono arrivare dei politicanti senza scrupoli".

BONELLI (INSIEME): SALVINI SCIACALLO CHE SPECULA SULLA MORTE

"Come sempre lo sciacallo Matteo Salvini piomba sugli episodi di cronaca nera per speculare politicamente sulle sofferenze delle persone. Per Salvini il comunicato stampa automatico è pronto quando il 'negro' fa il reato, ma ricordo che i reati vanno puniti a prescindere dal colore della pelle". Lo sottolinea il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, fondatore di Insieme in merito al post del leader della lega sul brutale omicidio di Pamela Mastropietro. "A Salvini poi si aggiunge il suo compare Calderoli che parla a sproposito di pena di morte. Dobbiamo respingere con fermezza questo modo di fare per restituire alla politica il suo ruolo civile e propositivo. E' necessario - conclude Bonelli - sconfiggere il populismo e la destra formata da questi sciacalli che speculano sulla morte".

LAFORGIA (LEU): SALVINI UMANAMENTE ANALFABETA

"Salvini è un razzista e umanamente analfabeta. Predicare odio e non fermarsi neanche davanti alla tragedia di una ragazza che ha perso la vita può fargli raccattare qualche voto ma è chiaro ormai non potrebbe essere in grado di governare un Paese". Cosi' su Facebook il capogruppo di Mdp a Montecitorio ed esponente di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia in merito al post di Matteo Salvini che, commentando il grave fatto di sangue, accusa la Presidente Laura Boldrini di essere razzista con gli italiani.

RICCIATTI (LEU): SALVINI HA PERSO OCCASIONE PER TACERE

"Anche in questa occasione Salvini pur di attaccare la Presidente della Camera Laura Boldrini, ha perso un'occasione per tacere e per rispettare il dolore di una famiglia distrutta dalla morte di una ragazza. Non accetteremo e non scenderemo mai al livello di sciacallaggio del leader della lega Nord, che cavalca la morte pur di racimolare qualche voto in più.Non una parola sul dolore e sulla disperazione dei genitori e sulla morte di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti. La giustizia farà il suo corso e noi ci schiereremo sempre e comunque dalla parte delle vittime, a prescindere dal colore della pelle o della nazionalità. Da parte nostra silenzio ed un abbraccio alla famiglia". E' quanto si legge in una nota della vicepresidente del gruppo di Mdp a Montecitorio e ed esponete di Liberi e Uguali Lara Ricciatti.

MANZI (PD): PAROLE SALVINI VERGOGNOSE

"Vergognose le parole di quanti, come Matteo Salvini, stanno utilizzando un terribile fatto di cronaca per conquistare consensi elettorali". Con queste parole, la deputata maceratese del Pd Irene Manzi commenta le dichiarazioni di Matteo Salvini e di altri esponenti politici del centrodestra in merito alla tragica scomparsa della diciottenne Pamela Mastropietro, il cui corpo smembrato è stato ritrovato ieri in provincia di MACERATA. "Mentre sono in corso le indagini da parte degli inquirenti e a poche ore da un delitto efferato, - prosegue la Manzi- trovo inqualificabile lo sciacallaggio di alcune forze politiche e del leader della Lega. Stiamo parlando della morte violenta di una giovane donna e del dolore della sua famiglia, verso la quale, come esponenti delle istituzioni, dovremmo adottare un rispettoso e composto silenzio. Un silenzio che vorrei chiedere a tutti i rappresentanti delle forze politiche per consentire anche alle forze dell'ordine e agli inquirenti di proseguire, lontano dal clamore mediatico, nel pieno accertamento della verità per assicurare alla giustizia i colpevoli di un terribile crimine".

CERNO (PD): STOP SALVINI, BASTA SCIACALLAGGIO

"Raccapriccio per la morte di Pamela Mastropietro. Ma si crimini, per di piu' cosi' efferati, non si puo' fare sciacallaggio politico da campagna elettorale come fa Salvini. Non tutto si puo' ridurre a slogan per un seggio in Parlamento. #stopsalvini". Cosi' in una nota Tommaso Cerno, candidato del Pd al Senato.