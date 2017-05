Berlusconi impari da Macron e accolga l'appello di Franceschini

Emmanuel Macron è solo un "bamboccione" di successo ? L'ex ispettore delle Finanze di Amiens, 39 anni, in realtà, un lavoro lo ha, molto importante : guidare, dall'Eliseo, la Francia, per i prossimi 5 anni. Il suo esordio è stato positivo e misurato. Nel bel Paese, invece, ministroni e vice degli ultimi governi hanno, sbagliando, spesso, maltrattato i coetanei del giovane successore di Hollande. Salvo poi ricorrere a scuse tardive.

Le dichiarazioni più imbarazzanti : dai laureati 'sfigati' di Michel Martone ai 'bamboccioni' di Padoa-Schioppa fino alle gaffes di Poletti : "Finalmente, fuori dai piedi !". In realtà, nel centrodestra, il trionfo di Macron e il deludente risultato elettorale di Marine Le Pen dovrebbero indurre Salvini e Meloni, tra i politici nostrani più vicini alla bionda esponente del Front National, a riflessioni più meditate.

Le leadership non si importano. Ma si costruiscono, con intelligenza politica e attenzione ai problemi del nostro Paese, non sottovalutando chi, come l'attempato ex premier, nonno Silvio Berlusconi, 81 anni, benché in netto declino, continua a giocare, con abilità e intuito, le sue carte, nel campo moderato...

E, in Italia, il ministro democrat, Dario Franceschini, si è rivolto, direttamente, a Berlusconi : "ora tocca a lui attribuirsi una funzione storica, che da tempo gli chiede il Ppe, di cui fa parte. Lui ha l’occasione di allineare il nostro Paese al resto dell’Europa, dove Fillon non ha appoggiato la Le Pen al ballottaggio, dove la Merkel non si sogna di governare con Afd, dove la May non vuole avere nulla a che fare con Farage. L’Italia non può essere l’unico Paese in cui una forza moderata di centrodestra sta insieme a populisti ed estremisti».

È attesa, con interesse, la risposta del fondatore di Forza Italia. Da parte sua, Macron ha capito che ormai i vecchi partiti e le obsolete definizioni del 1900 appartengono all'archeologia....I francesi lo hanno seguito.... Purtroppo, non solo il vecchio gauchiste Mélenchon ma qualcuno, anche da noi, avrebbe preferito una....bella batosta.... Io non sono tra costoro..