Mani Pulite 25 anni dopo, Davigo: "La gente è rassegnata"

MANI PULITE: DAVIGO, 25 ANNI DOPO TRA LA GENTE C'E' RASSEGNAZIONE



Venticinque anni dopo Mani Pulite, tra la gente "c'è rassegnazione". Lo afferma il presidente dell'Anm Piercamillo DAVIGO al termine del primo convegno organizzato al Tribunale di Milano per ricordare la stagione di Tangentopoli. "Non è che la gente non ci crede più - spiega l'ex 'dottor sottile' del pool milanese-. La gente sa benissimo che c'è un numero rilevantissimo di ladri nella classe dirigente di questo Paese, solo che teme che non sia possibile venirne a capo". Venticinque anni dopo, conclude DAVIGO "quello che è cambiato è che ci sono regole sempre più complicate, il codice diventa ogni anno sempre più complesso con norme di difficile gestione. E le leggi le fa la politica".



Mani Pulite: Di Pietro, desolato per aula magna vuota



"Tangentopoli e' ancora qui" mentre "Mani Pulite e' finita 25 anni fa" e da allora ad oggi l'unica cosa che e' cambiata e' che adesso "c'e' desolazione da parte dell'opinione pubblica perche' non crede piu' che possa cambiare qualcosa e guardo con amarezza quest'aula magna vuota". Lo ha detto l'ex pm Antonio Di Pietro concludendo il suo intervento al convegno, andato semideserto, organizzato per celebrare le 'Nozze d'Argento' di Mani Pulite. Di Pietro ha spiegato, dopo aver ricordato la vicenda del dossier 'Achille' che conteneva una serie di notizie riservate su di lui e sul pool, che Mani pulite e' finita "perche' mentre stavamo indagando sui 'bauscia' del Nord siamo andati a toccare quelli che avevano contatti con la mafia".

Tangentopoli: ordine avvocati, nessun boicottaggio a Davigo



"Non avrei avuto nessun motivo di disagio a incontrare Davigo e a dibattere con lui, come e' gia' accaduto in passato". Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi, smentisce il presunto boicottaggio dell'ente da lui presieduto al convegno per il 25mo anniversario dell'inizio dell'inchiesta Mani Pulite. Gli organizzatori dell'incontro hanno invece denunciato la diserzione dell'Ordine degli avvocati motivata dalla presenza di relatori "sgraditi", con particolare riferimento al presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo. A quanto riferiscono fonti dell'Ordine, l'associazione organizzatrice gli avrebbe chiesto l'uso dell'aula magna al primo piano del palazzo di giustizia per l'incontro. L'Ordine avrebbe allora fatto notare di non avere i titoli per concederla perche' il convegno non aveva il suo patrocinio e non rientrava tra le iniziative di formazione dei suoi iscritti. A quel punto, l'Ordine avrebbe invitato l'associazione a rivolgersi alla Corte d'appello per ottenere la concessione della sala. Tra i promotori dell'iniziativa c'e' anche l'Aiga di Roma (Associazione italiana giovani avvocati). Fonti di quest'ultima riferiscono di avere informato l'Aiga di Milano di questo incontro e qche quest'ultima avrebbe espresso disappunto per questo evento contestandone l'organizzazione capitolina e criticando la presenza di Davigo.



Tangentopoli: avvocati Milano disertano convegno su 25 anni



Aula magna del Palazzo di giustizia di Milano quasi diserta per il convegno in occasione del 25esimo anniversario dall'inizio dell'inchiesta Mani Pulite. A quanto e' stato riferito dagli organizzatori, l'Ordine degli avvocati di Milano non ha voluto partecipare all'evento per la presenza di relatori "sgraditi". Al convegno e' prevista partecipazione, tra gli altri, degli ex magistrati del pool che diede vita all'inchiesta Tangentopoli, Piercamillo Davigo, ora presidente dell'Anm, e Antonio di Pietro. Un riferimento alla 'diserzione' degli avvocati milanesi e' arrivato in apertura del convegno da Francesca Scoleri, presidente di Themis & Metis, l'associazione che ha organizzato l'incontro per le 'nozze d'argento" dell'inchiesta. "La miglior risposta a chi voleva impedire questo incontro - ha detto dal banco degli oratori dove siedono anche Di Pietro e Davigo - e' averlo realizzato". In aula non sono presenti nemmeno magistrati. Tra i pochi volti noti di quella stagione l'avvocato Giuseppe Lucibello.