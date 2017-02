Mani Pulite, Di Pietro ad Affari: "Tangentopoli? C'è ancora. Ecco perchè"

A 25 anni da Mani Pulite iniziata con l’arresto di Mario Chiesa che Bettino Craxi definì un “mariuolo isolato” ho intervistato Antonio Di Pietro su questa esperienza.

D: Come è cambiata la corruzione dai tempi di Mani Pulite?

R: Rispetto a quei tempi possiamo dire che il sistema corruttivo si è in un certo senso “ingegnerizzato” e cioè si è evoluto in altre forme per garantire a chi lo usa maggiore impunità.

D: Ma in questa eterna lotta la Magistratura cosa ha fatto?

R: Bisogna dire che la Magistratura non ha abbassato la guardia ed infatti tutte le recenti inchieste direi quotidiane stanno lì a dimostrarlo.

D: Spesso si dice che Mani Pulite è stata una inchiesta politica. Che ne pensi a riguardo?

R: Mani Pulite non è stata affatto un'inchiesta politica ma sulla corruzione, specificatamente nella Pubblica Amministrazione. Poi alcuni politici, come è noto, sono stati presi con “le mani nella marmellata”.

D: Qualche tempo fa al Palagiustizia milanese avete rievocato Mani Pulite. Come è andata?

R: Tangentopoli è ancora qui mentre "Mani Pulite” è finita. Ora c'è desolazione da parte dell'opinione pubblica perché non crede più che possa cambiare qualcosa. In quell’incontro c’è stata un’aula vuota.

D: Tu e Piercamillo Davigo siete stati nel pool milanese una specie di gemelli del goal. Puoi spiegarmi come funzionava la vostra intesa?

R: Io ero l’uomo di sfondamento, Davigo si occupava di formulare giuridicamente i capi di imputazione. A fine giornata gli mettevo sulla scrivania una quarantina di fascicoli e gli chiedevo di formulare appunto i capi di imputazione.

Io facevo la parte più operativa, interrogatori, i confronti, l’attività investigativa. Era un pool molto ben funzionante perché ognuno aveva un ruolo specifico e vi era una armonia di fondo nell’agire insieme.

D: Che ruolo aveva Gherardo Colombo?

R: Come detto io facevo la parte più operativa e gli interrogatori, Colombo invece si occupava del riscontro documentale e dei controlli.

D: Ma prima di arrivare Mani Pulite avevi fatto altre inchieste mi pare…

R: Certo. Avevo condotto inchieste su Lombardia Informatica, Oltrepo Pavese, una sulle patenti, una sulle Carceri d’oro. Insomma sapevo già che esisteva una ampia corruzione anche prima di Mani Pulite.

D: Quali i rapporti con i media durante Mani Pulite?

R: In realtà i media appoggiarono l’inchiesta che aveva un fortissimo favore nell’opinione pubblica. Furono proprio i media legati a Berlusconi, alla Fiat e anche alla sinistra ad appoggiarci sperando in realtà che fossero fatti fuori i loro avversari. L’appoggio durò fin quando era conveniente per loro…

D: Che rapporto avevi con il Procuratore capo Francesco Saverio Borrelli?

R: Di grande stima. Ci ha sempre difeso andando anche in Tv contro il decreto Conso (ndr: nel luglio del 1993) che stava cercando di insabbiare Mani Pulite.

D: Ci fu qualcuno che tentò di fermare Mani Pulite?

R: Sul mio sito ho messo due documenti del Copasir (ndr: Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza) che dimostrano l’azione di spezzoni di servizi segreti chiamati a delegittimare l'inchiesta e i suoi protagonisti.

D: È cambiata da 25 anni fa la richiesta di giustizia?

R: Non lo è. Basta guardare cosa sta accadendo in Romania dove una serie di inchieste giudiziarie hanno scoperchiato il malaffare e l’opinione pubblica si è massicciamente mobilitata.

D: A distanza di 25 anni hai dei dubbi sulla stagione di Mani Pulite?

R: Nessuno. Rifarei tutto.