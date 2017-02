Mani Pulite fermata dai Servizi Segreti?

Venticinque anni fa con l’arresto del “mariolo” socialista Mario Chiesa iniziava Mani Pulite.

Un periodo controverso della nostra storia patria che vide -sotto l’azione della magistratura sorretta da una formidabile spinta popolare- il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica con la caduta di tutti i partiti tradizionali di cui la balena bianca democristiana e la acquisizione della trasformazione del PCI in DS.

Poi Mani Pulite si fermò con l’uscita di scena del suo attore più noto Antonio Di Pietro che lasciò la tonaca quando dovette difendersi dalle accuse che gli vennero rivolte e da cui uscì indenne.

Ieri, Di Pietro, ha detto che la fine di Mani Pulite fu determinata anche da settori deviati dei Servizi e a supporto di questa affermazione ha citato due documenti del Copasir che è la struttura parlamentare che soprassiede al controllo sui Servizi stessi.

L’ex magistrato afferma infatti che si attivarono “spezzoni di servizi segreti chiamati a delegittimare l'inchiesta e i suoi protagonisti”.

Suo sito i riferimenti a due documenti prodotti dal Copasir durante la XII legislatura: il primo è del 26.101995 (documento n. 3) dal titolo “Sui documenti trasmessi dalla Procura di Milano” e il secondo del 5.3.1996 (documento n. 4) dal titolo “Sull’acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare”:

http://www.antoniodipietro.it/wp-content/uploads/2017/02/Relazione-Copasir-26.10.1995-Sugli-atti-trasmessi-dalla-Procura-di-Milano.pdf

http://www.antoniodipietro.it/wp-content/uploads/2017/02/Relazione-Copasir-05.03.1996-Sullacquisizione-illegittima-di-informazioni-riservate.pdf

Uno dei passaggi più significativi è il seguente:

“…dai dati seppure parziali che il Comitato ha potuto ricostruire, risulta una illegittimità di comportamenti. Le Autorità di Governo ne avevano la percezione? Erano al corrente di quelle note riservate? Non è possibile rispondere con sicurezza. Tuttavia quelle Autorità devono considerarsi politicamente responsabili delle condizioni di illegittimità, di lottizzazione, di inefficienza in cui lavorava allora il SISDE e che le audizioni hanno confermato…”

Sono dunque documenti datati, addirittura di più di 20 anni fa (l’inchiesta partì nel 1995 ma si interruppe nel 1996 con la fine della legislatura) ma che forse non sono stati molto conosciuti e possono aiutare a fare luce su uno dei momenti più complessi e delicati della storia d’Italia che ha prodotto, come detto, una grande trasformazione nel nostro Paese, trasformazione dapprima avvenuta a livello di coscienze civili e poi riflessa nei mutamenti istituzionali come il cambiamento del sistema elettorale in senso maggioritario, l’abolizione di alcuni privilegi parlamentari come l’autorizzazione a procedere per indagare un Deputato o un Senatore e in generale un ripensamento del rapporto tra cittadino e Stato.