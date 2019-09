Manifestanti davanti la Camera, "elezioni subito".Saluti romani durante l'inno

Governo, manifestanti davanti Montecitorio: "elezioni subito"

Al grido "elezioni subito" e "vergogna" è iniziata più di un’ora fa, davanti alla Camera, la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia contro la nascita del governo Conte bis. La protesta, che si svolge in concomitanza con il dibattito sulla fiducia al nuovo esecutivo nell'Aula di Montecitorio, ha come titolo: “In nome del popolo sovrano. Tutti in piazza Montecitorio con Giorgia Meloni”. Lo slogan che l'accompagna è "No al patto della poltrona". Ai partecipanti è stato richiesto di non mostrare simboli di partito, ma solo bandiere tricolori. Oltre alla partecipazione della leader di Fratelli d'Italia è prevista anche quella del capo della Lega, Matteo Salvini, e del fondatore del movimento Cambiamo, Giovanni Toti.

Governo, al via la manifestazione FdI e Lega contro Conte bis

Diversi gli striscioni di protesta che colorano la piazza: “ladri di sovranità”, “in nome del popolo sovrano”, “no al patto della poltrona”, “non in mio nome” oltre a palloncini rossi, bianchi e verdi. Gli organizzatori hanno previsto un significativo afflusso di persone e per questo hanno montato un maxischermo in piazza Capranica. Attorno alle 11.30 dovrebbero tenersi gli interventi dal palco di Giorgia Meloni, del capo della Lega Matteo Salvini. Parteciperanno anche Giovanni Toti, il governatore ligure che ha rotto con FI e Gaetano Quagliariello.

Governo, saluti romani durante manifestazione Lega e Fdi

Durante l’inno nazionale alcuni militanti hanno cantato alzando il braccio destro e facendo il saluto romano.