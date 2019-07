Manital, Piemonte a Di Maio: ministeri paghino 17 milioni

I ministeri devono alla Manital, secondo i dati forniti dall'azienda, complessivamente 17 milioni di euro, di cui piu' di 11 soltanto a carico del Miur. Sono cifre che "lasciano increduli e generano, se confermati, indignazione". Lo denuncia l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in una lettera aperta al ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Come Lei sapra' (o dovrebbe sapere) - scrive Chiorino - ci sono circa 10 mila famiglie, in Italia, che attendono il pagamento di stipendi arretrati da parte del Consorzio con sede a Ivrea. Sapra' (o dovrebbe sapere) anche che gran parte delle commesse di Manital derivano dalla Pubblica amministrazione. Per questo, proprio ieri, ho chiesto agli Enti pubblici piemontesi che lavorano con Manital di provvedere direttamente al pagamento in surroga a favore dei lavoratori. Un provvedimento forte, ma necessario per venire incontro alle richieste dei 1500 lavoratori piemontesi in difficolta'". Chiorino chiede a Di Maio "di sollecitare con la massima urgenza i suoi colleghi ministri a saldare immediatamente i loro debiti con la societa' di Ivrea, per sbloccare la situazione".