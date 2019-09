Di Stefano: "Non mi fido del Pd né di Renzi". Bomba M5S sul governo

“Non mi fido di Renzi”: così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Non mi fido nel del Pd, né di Renzi, né della Lega. Se Renzi pensa di fare giochini di palazzo per sedersi al tavolo e avere piu potere noi un Matteo lo abbiamo appena lasciato a casa se Renzi vuole fare la stessa fine si accomodi pure. Invito il Matteo nuovo all'accortezza, E’ il momento di stare attenti a quello che si fa ”.

Manlio Di Stefano (M5s) a 24Mattino su Radio 24: “Non mi accontento delle dimissioni di Castellucci. Via concessioni”

“Non mi accontento delle dimissioni di Castellucci” così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella e su Radio 24, “Le concessioni delle autostrade vanno cancellate e lo faremo. Rivedremo tutte le altre concessioni ee d’ora in poi chiunque prenda concessioni in Italia deve garantire un obbligo di precentuale di profitti da investire in manutenzione. Altrimenti è come affidare le porte della propria casa a un ladro.”

Manlio Di Stefano (M5s) a 24Mattino su Radio 24: “Il M5s non ha mai messo a rischio i rapporti con la Francia”

“I rapporti con la Francia non sono mai stati messi a rischio dal M5s” così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella e su Radio 24, “In Francia non hanno gradito l’incontro con i gilet gialli che ai tempi no n erano ancora quelli che spaccavano le vetrine per strada. Ma i rapporti con la Francia ricuciti noi stessi con Contee Di Maio.” E a proposito dei temi che verranno affrontati nell’incontro Conte Macron aggiunge “L’obiettivo primario dell’incontro è definire un quadro strutturale della gestione dei migranti. E il presidente Conte ha messo al centro anche un altro problema ovvero che la quota di ripartizione dei migranti che spetta ai francesi non è rispettata.