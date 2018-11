Manovra, M5s ritira emendamento profilattici. "No accordo con la Lega"

Manovra: 'no accordo Lega', M5s ritira emendamento profilattici

"L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento e' destinata a non avere riscontro". Cosi', in una nota, il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva, annuncia la marcia indietro M5s sulla proposta resa nota ieri. "Si tratta - prosegue - di un emendamento proposto da alcuni esponenti del Movimento 5 stelle, che hanno autonomamente preso una iniziativa importante, sulla quale pero' - spiega - non c'e' accordo con la Lega".

Manovra: questo 'emendamento contraccettivi' sconfessato da M5s

Prevedeva contraccettivi gratis per gli under 26, ma anche per i beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo, coloro che sono gia' esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie, nonche' per le donne che abbiano effettuato entro i 12 mesi precedenti un'interruzione di gravidanza, l'emendamento alla manovra presentato ieri dal Movimento 5 stelle in commissione Bilancio alla Camera, e oggi di fatto sconfessato dal capogruppo M5s a Montecitorio. Secondo il testo della proposta di modifica, veniva inoltre "garantita la gratuita' dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile". Conseguentemente, si prevedeva per il Fondo per le esigenze indifferibili un incremento di 245 milioni (invece di 250) per il 2019, e di 395 milioni (invece di 400) a decorrere dal 2020. (AGI) Bal/Gio