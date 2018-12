Manovra, accordo con l’Ue al 99%. L’anticipazione di Affari

"Accordo con la Commisione europea sicuro al 99%. Ormai ci siamo". Una fonte ai massimi livelli del governo rivela ad Affaritaliani.it che, salvo improbabili colpi di scena, oggi verrà annunciata l'intesa tra l'Italia è l'Unione europea sulla Legge di Bilancio 2019 che eviterà la procedura di infrazione.

Manovra: Di Maio, inizio della svolta stop sacrifici cittadini

"Questa manovra rappresentera' l'inizio della svolta rispetto al passato. Un passato in cui i precedenti governi hanno preferito strizzare l'occhio ai soliti noti, chiedendo invece sacrifici ai cittadini", ha affermato a proposito della manovra il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle stelle. "Noi - prosegue - non lo abbiamo fatto e, per la prima volta, siamo davanti ad una manovra che non fa pagare il popolo: per questo la criticano. Dopo la sua approvazione la differenza con le misure messe in campo in passato sara' evidente a tutti. E' un momento particolare anche in Europa. In Francia c'e' il popolo che protesta in piazza per chiedere alle e'lite al governo di attuare misure come quelle che stiamo facendo noi. In Italia c'e' il popolo al governo e le e'lite che protestano dai loro salotti perche' vogliono mantenere i loro privilegi. Noi siamo dalla parte giusta e manca davvero pochissimo per dimostrare a tutti che cambiare davvero si puo'". "Questi giorni - sottolinea - sono importantissimi perche' manca pochissimo all'approvazione di una legge di bilancio che contiene misure che tutti dicevano sarebbero state impossibili da realizzare. La manovra contiene le coperture per scongiurare l'aumento dell'Iva, che avrebbe causato aumenti dei prezzi di praticamente tutto, l'aumento delle pensioni minime e di invalidita', il superamento della Fornero con quota 100, il reddito di cittadinanza, meno tasse per le partite Iva. Insomma dentro c'e' tutto quello che ci serve per attuare quel cambiamento di rotta che ci hanno chiesto gli italiani con il voto di marzo" sostiene Di Maio. "Sono ormai passati piu' di 9 mesi dal 4 marzo. Quel giorno ci siamo resi conto che il Movimento 5 Stelle sarebbe andato al governo e che avremmo quindi avuto la responsabilita' di realizzare quello che ci eravamo impegnati a fare. Da quel giorno abbiamo lavorato sodo per arrivare al risultato. Abbiamo sottoscritto un contratto di governo che contiene la nostra idea di paese e oggi siamo a un passo dalla meta" conclude.

Ue: Salvini, 2019 anno di rinascita per uscire da gabbia

"Il 2019 sara' un anno fantastico ma impegnativo perche' la storia, la fortuna e il coraggio ci danno il compito di risollevare le sorti dell'Italia, ma non solo: guardano a noi come la rinascita di un continente che qualcuno vorrebbe stritolato fra le grandi potenze", come "Stati Uniti e Cina", ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dal palco della Scuola di Formazione Politica del futuro dell'Unione Europea, anche in vista delle elezioni di primavera. Secondo Salvini "qui e' nata parte della nostra storia e qui sono nati i nostri valori". Ai suoi dice: "Ricaricatevi perche' e' un anno di impegno, abbiamo sulle spalle e guardano a noi 500 milioni di persone per uscire dalla gabbia nella quale ci siamo infilati".