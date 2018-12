Manovra, trovati accordo e coperture. Da ecotassa a opzione donna: i punti

Manovra, ecco i punti dell'accordo

Fonti del governo spiegano i punti dell'accordo trovato durante il vertice di maggioranza sulla manovra. Per quanto riguarda l'ecotassa bonus e malus soltanto per i suv e auto extra lusso. Previsti bonus fino a 6000 euro per elettriche e ibride. Confermate le pensioni d'oro e finanziata l'opzione donna. Passata anche l'end of waste e pagamento debiti da parte della Pa verso le aziende. Accordo anche su riduzione tariffe Inail. Inoltre, il bonus cultura, a contributo invariato, sarà finanziato solo per acquistare eBook e libri, non per i concerti e i cinema. Fondi per le buche di Roma e metro. Soddisfazione di Di Maio per la convergenza sulle misure.

Manovra, trovati accordo e coperture per il deficit a 2,04%

"Accordo sui numeri e i contenuti della proposta da mandare a Bruxelles", hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo. Il governo corre al riparo e dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Lega e M5s e si è ricompattato con un vertice a palazzo Chigi sulla Manovra. Trovata la quadratura sui conti, con il presidente del Consiglio Conte che spinge per il dialogo con la Ue e M5s e Lega che difendono le proprie misure di riferimento. Per confermare tempi di attuazione e cifre del reddito di cittadinanza e di 'quota cento'. Conte ha prima visto i tecnici del Mef, poi in un incontro a tre Salvini e Di Maio. E' al lavoro su una proposta per venire incontro alle richieste della Commissioni europee. Una proposta da porre all'attenzione di Bruxelles che pero' non dovrebbe toccare i saldi della legge di bilancio. All'appello non mancano tre miliardi, hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo. Le coperture, hanno sottolineato, ci sono e sarebbero state trovate al Mef nelle pieghe del bilancio. Ma la coperta resta corta con il premier e Tria che continuano nella linea di interlocuzione con l'Unione europea. Una strada sulla quale spinge da tempo anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La possibilita' di inviare una 'controproposta' alla Commissione e' una delle opzioni sul tavolo. Fonti della Lega e M5s hanno voluto smentire ipotesi di minacce di dimissioni del premier. In ogni caso Di Maio e Salvini hanno ribadito la necessita' di non 'sacrificare' ulteriori risorse a reddito di cittadinanza e quota cento. Una 'tregua' interna tra i due siglata con la volonta' di "non calare le braghe" nei confronti di Bruxelles. I fondi inizialmente stanziati per il reddito di cittadinanza sono risultati in eccesso perche' la misura entrera' in vigore ad aprile, la tesi M5s.

Manovra: Salvini, accordo c'e'. Anche su altre riduzioni fiscali

"Abbiamo trovato un accordo su tutto, uno si diverte un mondo a leggere i giornali". Cosi' Matteo Salvini al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Mancano tre miliardi all'appello? "Questo risulta a voi", ha detto ai cronisti. "Abbiamo trovato l'accordo su una ulteriore riduzione fiscale, restando nei limiti probabilmente graditi dalla Ue", ha sottolineato. "Non abbiamo parlato di numeri, di questo ragiona Conte con Juncker. Noi abbiamo parlato di fatti", ha risposto a chi gli ha chiesto se i saldi di bilancio restano quelli annunciati dal presidente del Consiglio.