Manovra, aggirato il limite dei 2 mandati per Malagò. La manina di Lotti

La manina del ministro dello Sport Luca Lotti per un altro mandato di Malagò alla guida del Coni. Lo scrive il Fatto Quotidiano, secondo cui tra le modifiche dell’ultimo minuto alla legge di Bilancio (la fine della legislatura è alle porte) spunta è spuntato l’emendamento “salva Malagò”.

In base alla nuova norma, però soggetta al nulla-osta della Commissione Bilancio alla Camera, l'attuale numero uno dello sport italiano se vorrà, potrà restare in carica fino al 2025 (e non dover subire l'attuale scadenza del 2020), mentre tutti gli altri capi delle Federazioni sportive alla scadenza del terzo mandato dovranno andare a casa.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio spiega infatti che l’emendamento alla manovra porta la firma di Luca Lotti in persona, modifica che, oltre all'estensione del termine da due a tre mandati, introduce anche il principio di retroattività. In parteica, chi li ha già svolti, nel 2020 dovrà farsi da parte. Scenario che non vale per Malagò.