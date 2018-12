Manovra, assist di Renzi al governo. "Niente procedura col deficit al 2,04%"

"Non condivido le misure della legge di bilancio, combatto contro la cialtroneria di questo governo, ma nel momento in cui il governo va al 2,04 l'Europa ha il dovere di prendere atto e di non aprire procedure di infrazione". Cosi' Matteo Renzi, a margine della presentazione del documentario da lui condotto 'Firenze secondo me', ai giornalisti che gli chiedevano un commento alla manovra. "Col 2,04 per cento non ha alcun senso la procedura di infrazione contro l'Italia e sono disponibile a far sentire anche la mia voce forte e chiara".

Manovra: Renzi, deficit a 2,04% e' figuraccia Salvini-Di Maio - "Il 2,04 e' chiaramente un passo indietro da parte del governo, e' chiaramente una figuraccia di Salvini e Di Maio". Cosi' Matteo Renzi, senatore del Partito democratico, a margine della presentazione del documentario da lui condotto 'Firenze secondo me', ai giornalisti che gli chiedevano un commento alla manovra. "E' molto triste che chi detiene le leve della comunicazione utilizzi questi sotterfugi di bassa lega - ha aggiunto Renzi - per cercare di fregare i cittadini, come e' accaduto ad esempio nelle chat interne del Movimento 5 Stelle che valorizzavano Conte dicendo: 'Avete visto? Non ha ceduto, e' comunque 2,4%', anche se e' 2,04".