Manovra, bagarre in aula: opposizioni se ne vanno, seduta sospesa

Manovra: opposizioni abbandonano capogruppo per protesta

I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non concedere in aula il voto sulla sospensione dei lavori. La seduta è stata poi sospesa dallo stesso Fico.

"Gia' le istituzioni sono state umiliate, in piu' veniamo in aula per discutere e ci negano di votare su una sospensione, prima che si apra la discussione generale, solo perche' non era presente la maggioranza. Siamo veramente al limite". Lo ha detto, dopo aver abbandonato per protesta, assieme alle altre opposizioni, la conferenza dei capigruppo, il presidente dei deputati del pd Graziano Delrio. "Noi abbiamo grande rispetto per il presidente Fico - ha detto la capogruppo di Fi Mariastella Gelmini - ma anche Fico deve avere rispetto per le prerogative del parlamento e delle opposizioni. Poteva sospendere l'aula ma ha deciso di andare avanti, quando il voto procedurale doveva essere concesso, anche se la maggioranza sarebbe andata sotto".