Manovra, Berlusconi: il reddito di cittadinanza è un disastro

Il reddito di cittadinanza è un "disastro". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, parlando a palazzo Grazioli al termine della riunione con lo stato maggiore di Forza Italia. "Abbiamo fatto una riunione sulla manovra - ha affermato l'ex premier - che non si conosce ancora quale sia, speriamo venga presentata presto nella sua forma definitiva. Ci siamo soffermati soprattutto sul reddito di cittadinanza. Mi sembra una cosa che non sta in piedi, un disastro che spingerà molti a non cercare più nemmeno un lavoro in quanto non facendo nulla riceveranno lo stesso uno stipendio dallo Stato. Spingerà addirittura molti che lavorano a lasciare il lavoro. Perché faticare quando poi lo stato ti paga ugualmente". "Riteniamo davvero che questa misura sia una disastro. Che non possa portare alla soluzione come dice chi la propone di eliminare la povertà. Potrebbe essere soltanto un grande buco nero nel bilancio dello Stato e un danno, un'ingiustizia nei confronti dei cittadini onesti che lavorano E pagano le tasse", ha concluso.