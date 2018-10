Manovra bocciata dall'Ue, Salvini: indietro non si torna! Chi ha ragione? Vota

"Diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla pensione, alla sicurezza: indietro non si torna! Confermiamo una manovra economica fatta per gli Italiani, le critiche dei burocrati europei non ci faranno cambiare idea". Con queste parole il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta con Affaritaliani.it la bocciatura della manovra del governo da parte della Commissione europea.



MANOVRA, DI MAIO: NON CI ARRENDEREMO, STRADA E' GIUSTA - "Sappiamo di essere l'ultimo argine per lasalvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non videluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebberovelocemente ritorno gli 'esperti' pro banche e pro austerity. E quindinon ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo". Lo scrive su Facebook il vicepremier LuigiDi Maio, mentre da Bruxelles è arrivata la bocciatura della manovra.