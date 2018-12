Manovra: Camusso (Cigl), senza risposte mobilitazione

Manovra: Camusso, senza risposte mobilitazione

"Pare che ci sia un'intesa con l'Europa, ma nessuno sa esattamente su quale Manovra, quindi continuiamo ad essere critici rispetto ad una impostazione che non ha un progetto per il Paese, che non affronta il tema degli investimenti e della creazione di lavoro, che continua ad essere il nodo fondamentale dell'Italia e della sua prospettiva". Lo ha detto Susanna Camusso, a margine degli attivi unitari Cgil Cisl Uil a Napoli. "Se non ci saranno risposte, cominceremo a domandarci come reagire con la mobilitazione", annuncia.

"Vorremmo capire concretamente - ha precisato Susanna Camusso - qual e' l'intesa e quali sono i provvedimenti e insieme diciamo che non c'e' stato nessun livello significativo di confronto. Le promesse che ha fatto il presidente del consiglio nell'incontro di qualche giorno fa immaginiamo debbano verificarsi nel passaggio della Manovra al Senato e poi negli approfondimenti che comunque noi rivendichiamo, perche' la nostra piattaforma non si limita alla legge di bilancio, ma affronta esattamente il tema della qualita' del Paese nei prossimi anni".