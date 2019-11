Manovra, Conte: al lavoro su plastic tax e obiettivo 'zero tasse'

Giuseppe Conte non ci sta a passare per il premier di un governo tutto "tasse, sbarchi e manette", come lo disegna l'opposizione leghista, e annuncia di stare lavorando con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per ridurre ancora di piu' le tasse, in particolare quella sulle auto aziendali. Conte lo annuncia in un colloquio con il Corriere della Sera. "Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perche' tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato. Completiamo l'opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora piu' ambiziosi", dice il premier, convinto che si possa ancora migliorare la manovra.

"Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsita' che questa possa essere descritta come una manovra che aumenta le tasse". Conte e Gualtieri, scrive il quotidiano, vorrebbero poter annunciare una manovra "zero tasse" e rimodulare subito la plastic tax. Il premier vuole spazzare via le polemiche sui microbalzelli alimentata anche da Matteo Renzi, che nei giorni scorsi aveva anche lanciato un 'piano choc' da 120 miliardi per ridurre l'Irpef. "I sondaggi dimostrano che le continue punzecchiature non pagano e sono un assist a Salvini", ha detto il presidente del Consiglio.