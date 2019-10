Manovra, Conte avverte il Parlamento: "Rispetto le Camere, ma responsabilità"

''Non ho subito nessun ricatto, non ho fatto passi indietro, anzi: abbiamo fatto due passi avanti''. Lo dice

il premier Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea nazionale di Confesercenti, riguardo la necessità di un nuovo vertice di governo, ieri a Palazzo Chigi, per ridiscutere la manovra e il dl fiscale.

''Ieri sono stato io stesso promotore'' Di '' un differimento - spiega Conte - in modo da garantirci che la riduzione del contante e l'uso di pos sia legato alla riduzione delle commissioni. Non vogliamo trasmettere ai commercianti la sensazione di volerli penalizzare, ne' criminalizzare nessuno''. L'uso di moneta elettronica ''non deve essere in alcun modo un aggravio''. La manovra ''non ne esce in alcun modo impoverita''.

Manovra, Conte: "Con Ue interlocuzione doverosa, non ci sottrarremo"

''La lettera di Bruxelles non ci preoccupa'', ''risponderemo'' alle domande avanzate sulla manovra. ''L'interlocuzione con l'Unione Europea è doverosa, non ci sottrarremo''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'assemblea annuale di Confesercenti.

Manovra, Conte: "Rispetto Camere ma serve responsabilità"

"Rispetto ilParlamento" ma "chiamero' tutte le forze politiche alla lororesponsabilita'. Se uno dopo aver fatto una sintesi si smarca nonrispetta quella che deve essere un'azione di governo coesa e incisiva". Lo afferma il premier Giuseppe Conte ai cronisti a marginedell'assemblea di Confesercenti rispondendo a chi gli chiede se tememodifiche alla manovra una volta approdata in Parlamento.

Governo, Conte: "Italia solida, non è più fattore rischio economia"

''Pur in presenza di un quadro di sistema particolarmente critico, possiamo constatare che il nostro Paese non viene più considerato un fattore di rischio per l'economia mondiale.

Al contrario, il nostro mercato del lavoro, le condizioni del commercio con l'estero, il risparmio privato e la fiducia dei consumatori restano solidi, nonostante la fase difficile che attraversa settoririlevanti del comparto manifatturiero''. Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Confesercenti a Roma.

Manovra: Conte, stop aumento Iva evita rincaro 540 euro a famiglia

“Con questa manovra economica abbiamo affrontato e vinto la sfida della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che avrebbero determinato un aumento per un valore pari a oltre 23 miliardi dell'Iva: un'imposta regressiva che tutti, a prescindere dal reddito, pagano in eguale misura. Abbiamo evitato un rincaro annuo di oltre 540 euro a famiglia in media”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'assemblea di Confesercenti.

Manovra: Conte, tanto in poco tempo ma orizzonte non si ferma qui

“Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa manovra ma sono soddisfatto, perché abbiamo fatto tanto in poco tempo. Ma il nostro orizzonte temporale non si ferma a questa manovra”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'assemblea di Confesercenti.