Conte: "Con Juncker punto d'incontro". Reddito cittadinanza resta a 780 euro

Manovra: Conte, con Ue c'e' punto d'incontro concreto

Con l'Europa "un punto di incontro concreto c'e'". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che stamane ha visto il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Ed ha ricordato: "io rappresento il garante del patto con i cittadini, nato in campagna elettorale e rinsaldato con il contrato di Governo". Il dialogo con l'Europa, ha sottolineato Conte, procede "in un clima sereno", in maniera "costruttiva e aperta".

Conte: "Evitare procedura d'infrazione interesse anche dell'Europa"

"L'obiettivo e' evitare la procedura di infrazione" Ue sulla manovra "nell'interesse dell'Italia ma direi anche dell'Europa. Non e' facile ma sono fiducioso", ha poi detto Conte. "Non si e' parlato di numeri finali" ha risposto alla domanda se con Juncker abbia parlato di deficit e pil.

Conte: "Non rinunceremo alle riforme, anche l'Ue lo sa"

"Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme", anche l'Europa "e' in questa ottica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed ha 'difeso' le misure di "stabilita' sociale" "crescita" e di "equita' sociale". Quindi ha ribadito: "non rinunciamo ai punti qualificanti" della manovra

Manovra: Conte, fiducia? extrema ratio si decide all'ultimo quando necessaria

"Non e' scontato nulla". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fronte di chi gli chiede se sulla manovra il Governo intenda porre la questione di fiducia. "La fiducia e' sempre una extrema ratio. Si decide solo all'ultimo e quando e' necessaria".

Reddito cittadinanza: fonti governo, resta a 780 euro

Intanto, nel corso della giornata si era diffusa la voce che il reddito di cittadinanza potesse essere ridotto ma il governo smentisce le voci. "Non c'e' mai mai mai stata neanche per un secondo l ipotesi di far scendere il reddito di cittadinanza a 500 euro". Lo riferiscono fonti M5s nel governo, secondo cui il valore della misura resta di 780 euro contrariamente a quanto scritto da alcuni organi di stampa.