Manovra: Conte, farà crescere Italia. Ue? in gioco molto più dei saldi finali

Manovra: Conte, farà crescere Italia. Con Ue in gioco molto piu' dei saldi finali

"Questa manovra fara' crescere l'Italia". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. "Siamo nel mezzo di un confronto serrato che confidiamo leale e paritario. Resto fiducioso del buone esito del dialogo. In gioco c'e' molto di piu' dei saldi finali di una manovra economica".

Manovra: Conte, logorare azione riformatrice sarebbe miope

"Logorare l'azione riformatrice del Governo sarebbe una strategia miope". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. "Rappresenterebbe agli occhi dei cittadini un tentativo velleitario di reprimere istanze che rimarrebbero vive e pulsanti nella nostra societa' e che potrebbero rispresentarsi in un prossimo futuro in forme e modi che difficilmente potremmo prevedere e per questo piu' faticosamente soddisfare", ha aggiunto.

Manovra: Conte, non andro' a Bruxelles con libro dei sogni

"Domani mi rechero' a Bruxelles per incontrare i componenti della commissione Ue", e "non andro' a Bruxelles con un libro dei sogni", mi "confrontero' sui numeri. L'interlocuzione con la Ue e' fondamentale. Non ho mai interrotto i canali del dialogo e ho lavorato per avvicinare le posizioni e per spiegare la coerenza della manovra economica. Non intendo distogliere l'attenzione sui saldi finali. Ho lavorato affinche' siano puntualmente quantificati i costi delle misure", ha aggiunto il Presidente del Consiglio.

Manovra: Conte, scostamento deficit non a cuor leggero

Il programma di Governo oltre al sostegno alle imprese e ai lavoratori "propone interventi di equita' sociali necessari e sostenibili. E' la risposta urgente ai bisogni primari dei cittadini. Se siamo costretti a procedere a uno scostamento del deficit, inizialmente previsto, non lo stiamo facendo a cuore leggero ma per realizzare gli obiettivi che gli italiani chiedono con prepotente urgenza".

Migranti: Conte, non sopravvalutare diminuzione flussi

"La riduzione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale va preservata ma non va sopravvalutata".

Ue: Conte, cittadini vogliono Europa piu' equa

"E' urgente la necessita' dei cittadini di avere istituzioni europee che diano piu' equita', lavoro, crescita e sicurezza".