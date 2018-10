Manovra, Conte: "Troveremo equilibrio. Reddito su base geografica".Video

Manovra: Conte, a Ue diro' 'l'Italia cambia marcia'

"L'Italia cambia marcia": cosi' il premier Giuseppe Conte ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di anticipare con un titolo il documento programmatico che andra' a presentare all'Unione Europea per la legge di bilancio. Conte lo ha detto a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

Manovra, Conte: "Dobbiamo trovare un punto di equilibrio"

Sulla manovra economica, a partire dalla pace fiscale "dobbiamo trovare assolutamente" un punto di equilibrio, "altrimenti poi non potremmo definire e deliberare provvedimenti importanti, sia per quanto riguarda il decreto fiscale sia il disegno di legge sul bilancio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, interpellato sul punto a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Stiamo lavorando - ha spiegato Conte - stasera ci sara' un pre-Consiglio con i ministri a Roma".

Reddito cittadinanza: Conte,al vaglio modulazione su base geografica

"Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della redistribuzione geografica. Sono tutti dettagli che aiuteranno a rendere piu' o meno efficace la riforma". E' quanto ha affermato Giuseppe Conte parlando del reddito di cittadinanza al termine della lezione alla scuola politica della Lega. "Faremo tesoro anche di qualche innefficienza che si e' realizzata in Germania", ha risposto il presidente DEL Consiglio a chi gli chiedeva un giudizio sul modello tedesco. "Il reddito di cittadinanza, se realizzato male puo' essere frainteso e' percepito come sussidio assistenziale", aveva detto durante l'intervento, applaudito dai leghisti "Stiamo facendo di tutto perche' anche questo strumento, che potrebbe apparire non di alta redditivita', ma di alto valore sociale, venga realizzato in una prospettiva di sviluppo sociale, affinche' si crei un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno perso il lavoro e di qualificazione per quelle che non lo hanno. Intesa in questi termini sara' una riforma essenziale per la crescita". "La misura dipende da come la realizzeremo, su questo saremo giudicati", aveva concluso.

Governo: Conte, io populista, mai vanita' e arroganza

"Vi posso assicurare che nella posizione in cui sono mi e' capitato di coordinare delle decisioni di sintesi che potrebbero apparire scomode". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. "Io sono populista", ha rivendicato il premier, tra gli applausi della platea. Conte ha poi citato 'La politica come professione' di Max Weber, sostenendo che sono quelli identificati dal sociologo tedesco i "requisiti fondamentali" della politica come Beruf, che "significa anche vocazione". "Deve essersi passione, senso responsabilita', lungimiranza", ha affermato. Mentre sono, a suo avviso, "due i peccati gravissimi dei politici: vanita' e arroganza". "Vanita' significa non pensare al bene comune ma a specchiarsi", ha detto. Mentre il "populismo dedicarsi a questa attivita'" con "attenzione ai bisogni della gente, e non lasciarsi distrarre dalla vanita' e da esercizio di arroganza collegate alle forme del potere".