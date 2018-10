Manovra, Conte: "Non la cambiamo. Bocciatura Ue? No, avvio confronto"

Manovra: Conte, non si cambia. No bocciatura Ue ma avvio confronto

"L'ho detto. Non c'e' motivo di cambiare. Iniziamo, ci sediamo attorno a un tavolo con la Commissione. Quella lettera, che qualcuno ha definito una bocciatura, e' in realta' un inizio di un percorso. Noi risponderemo lunedi', loro delibereranno successivamente. Ci confronteremo". Cosi' Giuseppe Conte, parlando della manovra, con i giornalisti al termine del vertice Asem.

Dl fisco: Conte, risolviamo dubbio tecnico. Anche politico, se serve

"Non abbandoniamo certo la politica estera perche' in questo momento c'e' un problema da risolvere internamente. Il problema si risolvera' domani. Stasera torno, mi rivedo articolo per articolo e domani lo portiamo in Consiglio dei ministri. E' sorto un dubbio tecnico, un dubbio sulla traduzione tecnica dell'accordo politico che abbiamo fatto? L'accordo politico e' ben chiaro. Se c'e' un problema sulla traduzione tecnica puo' capitare. Spesso in passato si faceva l'accordo politico e si rimandavano a dopo le traduzioni tecniche". Cosi' Giuseppe Conte ha parlato del dl Fisco. E' una questione tecnica o politica? "Per quanto mi riguarda io portero' una questione tecnica avendo ben contezza dell'accordo politico che abbiamo raggiunto. Se poi diventera' poilitica, in questo momento lo escludo, ma e' un Cdm e in un Cdm si puo' affrontare anche una questione politica...".