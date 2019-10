Manovra, Conte: "Inalterato regime forfettario fino a 65mila euro per partite iva"

"Manterremo inalterato il regime forfettario per le partite Iva fino a 65mila euro". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna.

MANOVRA: CONTE, 'ABBIAMO OTTENUTO FIDUCIA EUROPA E MERCATI'

"Abbiamo ottenuto fiducia dall'Europa e dei mercati e questo ci ha consentito di recuperare risorse" intanto dalla "riduzione dello spread. Se continueremo a proseguire in questo percorso, con la fiducia di ue e mercati noi potremo recuperare ulteriori risorse e siamo convinti di poterlo fare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'assemblea della Cna ad Ancona.

MANOVRA: CONTE, 'PROFLUVIO DI TASSE? PROPAGANDA FALSA'

"In queste settimane stiamo definendo i contenuti della manovra e vorrei condividere qualche chiarimento perchè sono tante le ricostruzioni fornite e tante le preoccupazioni di chi lavora". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna. "C'è una certa propaganda oggi secondo la quale basta ripetere più volte delle affermazioni per renderle vere e una certa propaganda dipinge la manovra come un profluvio di balzelli, nuove tasse. In particolare nei confronti di alcune categorie come la vostra. "Si è voluto ad esempio sostenere che il governo vuole colpire le partite Iva: nulla di più falso. Che si vuole tassare il contante: falso. Tasse sull'acqua e sulle merendine: falso. Sulla benzina: falso. Come false sono tante altre ricostruzioni".

FISCO: CONTE, 'LOTTA ANTIEVASIONE MA NESSUNA CATEGORIA CRIMINALIZZATA'

"Il piano antievasione: come l'abbiamo impostato e che significato gli diamo? Io l'ho definito in Umbria un piano garbato ma chiaro e deciso. Lo attueremo senza criminalizzare nessuna categoria". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'assemblea della Cna ad Ancona. "Noi ci avviamo verso un sistema economico e sociale digitalizzato e noi vogliomo aaccompagnare questa transizione in modo garbato favorendo chi vorrà passare al pagamento elettronico senza penalizzare chi usa il contante, non ci sarà nulla che possa criminalizza per chi vorrà domani mattina continuare a usare il contante".