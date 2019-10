Conte: "La manovra resta com'è. Piazza San Giovanni non mi spaventa"

"Devono stare sereni tutti... Dobbiamo tutti lavorare insieme e fare squadra per raggiungere obiettivo comune''. Ospite della trasmissione di Gramellini, su Rai 3, il premier Giuseppe Conte, prende spunto dallo 'stai sereno' renziano per invitare la maggioranza a fare gioco di squadra in vista delle prossime scadenze, a cominciare dalla manovra.

"Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa cosi', e' fuori dal Governo". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti. "Il piano anti evasione non puo' essere smantellato", serve a recuperare "100 miliardi di risorse, come dicono le statistiche piu' accreditate e per questo bisogna lavorare" ha poi detto Conte, conversando a Perugia con i giornalisti ed ha aggiunto: "non siamo contro nessuno". Conte ha anche ricordato: "Ho iniziato questa esperienza politica perche' ho avuto piena fiducia nel Movimento 5 Stelle e il MoVimento 5 Stelle in me, adesso siamo in un contesto politico favorevole a realizzare un piano anti evasione che non puo' essere smantellato ma che non penalizza nessuno". "Ho iniziato con un movimento che gridava onesta' onesta' e continuera' a farlo e tutte le forze politiche devono andare in questa direzione", ha detto ancora.

Migranti: Conte, mani sporche sangue? Stupidaggini

Mani sporche di sangue? "Non si dicano stupidaggini, su questi temi non si scherza". Questa la risposta del Presidente del Consiglio Conte ai giornalisti. "Io rispetto sempre gli avversari", prosegue Conte, tanto che quando Salvini non e' stato bene "gli ho mandato un messaggio dicendogli di recuperare subito e che gia' mi mancavano i suoi insulti". Conte, che sul tema dei migranti, prosegue: "Le speculazioni di basso profilo non sono accettabili. Chi si e' occupato di difendere il buon nome dell'Italia, ovunque sono andato, e' stato il sottoscritto". Conte rivendica una "politica rigorosa, ma orientata alla tutela dei diritti, anche dei migranti, ma Salvini da quest'orecchio non ci sentiva".

FONTI CHIGI "CONTE NON FACEVA RIFERIMENTO A SINGOLI MINISTRI"

"Nelle sue dichiarazioni Conte non ha inteso far riferimento a singoli ministri o forze politiche, ma ha fatto un discorso piu' generale, nella convinzione che un governo ha bisogno di unita' e coesione per lavorare e lavorare bene. E' un'affermazione che va oltre i riferimenti contingenti". Cosi' fonti di Palazzo Chigi, in merito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio da Perugia.