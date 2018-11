Manovra, Conte all'Ue: "Aiutateci. Stabilità sociale conta più della finanza"

Manovra: Conte, ho detto all'Ue "Aiutateci", "faremo le riforme"

"La partita con l'Europa non sara' facile, lo so bene". "Ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema e' farle bene. E se sara' possibile recuperare dei soldi, lo faremo, possibilmente destinandoli agli investimenti". Cosi' il premier Giuseppe Conte in una conversazione informale a Il Corriere della Sera. "Ho detto all'Ue: aiutateci. Non cerco alibi, ne' li daro': faremo le nostre riforme: la stabilita' sociale conta piu' di quella finanziaria" ha proseguito il presidente del Consiglio aggiungendo di essere "salito" in politica, non sceso.

"E un'arte nobile, se e' al servizio del Paese". A Moscovici che insiste sui pericoli di una manovra economica italiana destinata a far lievitare il debito pubblico, Conte ha avuto l'ardire di ricordare le magagne francesi. "Pierre", ha detto al commissario europeo, "guarda che in societa' complesse come le nostre la stabilita' sociale e' piu' importante di quella finanziaria. Pensa alla tua Francia: prima avete avuto la rivolta delle "banlieues", delle periferie. Ora avete la protesta dei "gilet gialli". Sono segnali da non trascurare".