Manovra, Di Maio: non ci sarà aumento Iva, risalirei sul balcone anche domani

Manovra: Di Maio, non ci sara' aumento Iva

"Abbiamo mantenuto le promesse. Non c'e' l'aumento dell'Iva e non ci sara' nei prossimi anni". Lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio, intervistato a 'Circo Massimo'. Il leader M5s ha poi difeso il provvedimento del blocco delle rivalutazioni delle pensioni: "E' un raffreddamento applicato sulle pensioni d'oro e sara' praticamente ininfluente su quelle sotto i 4mila euro al mese".

Manovra: Di Maio, risalirei sul balcone

"Sul balcone ci risalirei anche domani mattina". A dirlo, intervistato a 'Circo Massimo', e' il vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio. "Oggi sono ancora piu' contento di allora - spiega - perche' non c'e' stata la procedura d'infrazione, che poteva esserci, e abbiamo mantenuto gli impegni presi".

Manovra: Di Maio, evitata procedura infrazione, ora cambiare l'Ue

"Abbiamo evitato la procedura d'infrazione mantenendo le promesse, ma questa Europa deve cambiare". Lo ha ribadito, intervistato a 'Circo Massimo', il vice premier Luigi Di Maio. "Con le prossime elezioni europee - ha spiegato - bisogna cambiare la dottrina dell'austerity, i parametri ormai superati. Ci sara' nei prossimi anni un cambiamento epocale".

Governo: Di Maio, avanti per 5 anni per realizzare contratto

Il vice premier Luigi Di Maio sostiene di non vedere "nubi all'orizzonte" per il Governo che "durera' 5 anni". "Questa maggioranza - spiega in un'intervista a 'Circo Massimo' - puo' andare avanti tutta la legislatura e realizzare il programma di governo". Compreso il ministro Tria "che non e' mai stato in discussione". E per quanto riguarda il possibile 'acquisto' di parlamentari da parte di Forza Italia replica: "Non e' un Paese normale quello in cui uno come Berlusconi puo' ipotizzare di comprare parlamentari. Io comunque ho detto ai miei di fingere di accettare e di registrare tutto".