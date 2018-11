Manovra, Di Maio: "Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano"

MANOVRA: DI MAIO, REDDITO E QUOTA 100 NON SI TOCCANO

"Ridimensionare la riforma della legge Fornero, ovvero quota 100 che supera la legge Fornero e che manda in pensione le persone, ridimensionare il reddito di cittadinanza, significa avere perso tempo per cinque mesi. Noi abbiamo investito in queste due misure che significa liberare posti di lavoro pensionando un po' di gente e inserire giovani e meno giovani formandoli il reddito di cittadinanza. Quindi su due misure non è ipotizzabile ridurre la platea". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ai cronisti che a Palermo gli chiedono se il governo è disponibile a ridimensionare il reddito di cittadinanza e la quota 100.

"Dagli incontri di stasera è dei prossimi giorni ci aspettiamo tanto perché noi abbiamo piena fiducia nelle istituzioni europee e vogliamo che capiscano che le nostre misure servono a fare ripartire il paese, a ridurre il gap tra Nord e Sud". "Possiamo modificare la legge di bilancio su quali punti? Sul taglio agli sprechi", conclude.

MANOVRA: DI MAIO, SPREAD AUMENTA DOPO INTERVENTO BANKITALIA...

"Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell'intervento di Bankitalia di ieri. "L'analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice - Quindi l'effetto che prevede Bankitalia è un rischio legato al fatto che lo spread possa rimanere così per anni. Noi invece crediamo che lo spread possa scendere". "Una volta che sarà approvata la manovra del popolo - dice - le cose cambieranno e i mercati scenderanno e soprattutto l'Italia ripartirà".