Manovra, Di Maio: "Senza reddito di cittadinanza non votiamo il Def"

MANOVRA: DI MAIO, SE NOTA DEF NON CORAGGIOSA NON AVRA' VOTI M5S

"La nota al Def deve essere votata dal Cdme dal Parlamento. Una nota al Def 'non coraggiosa' e senza reddito dicittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100 Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5S". Lo hadichiarato, secondo quanto si apprende, il vicepremier Luigi Di Maio alla riunione coi ministri 5 Stelle.

MANOVRA: DI MAIO, NON HA SENSO PARLARE SOLO DI DEFICIT, SCOMMETTERE SU CRESCITA

"Per me non ha senso parlare solo di deficit. Si deve scommettere sulla crescita. E dare risposte ai bisogni dei cittadini. Con l'11% di disoccupazione non possiamo che puntare sugli investimenti e sulla crescita di qualità", ha aggiunto.

MANOVRA: DI MAIO, NON DOBBIAMO TENERE CONTO SOLO DEI MERCATI

Nel dibattito sul deficit di bilancio per il 2019 "dispiace che si stia parlando di decimali quando sono un punto di partenza e non di arrivo, non dobbiamo tenere conto solo" dei mercati, ha inoltre sottolineato a 'Porta a Porta' il vicepremier Luigi Di Maio. "La Francia ci ha dimostrato che i dogmi europei sull'austerità sono superati" ha aggiunto, ricordando come in passato paesi come la Spagna o la Francia "hanno avuto il coraggio di osare mentre a volte ci siamo dati la zappa sui piedi senza che nessuno ce l'avesse chiesto". "Prima di pensare ai numerini pensiamo ai cittadini" ha aggiunto Di Maio osservando che il numero del deficit "non è una sfida" all'Europa. Confermando che non "sarà una manovra irresponsabile" il vicepremier ha sottolineato che il governo sta quantificando "tutte le risorse che dovranno venire soprattuto dai tagli".

MANOVRA: DI MAIO, CON QUESTA LEGGE DI BILANCIO ABOLIREMO POVERTA'

Con il varo delle misure come il redditodi cittadinanza "noi in maniera decisa con questa legge di bilancioavremo abolito la povertà", ha concluso Luigi Di Maio.