PIL: DI MAIO, ASSURDO ADDEBITARCI LA FRENATA DI LUGLIO

"In questi giorni è assurdo che ci stiano dando la colpa dello stop del Pil di luglio, noi ci siamo insediati il due giugno, anche se avessimo fatto tutti i danni del mondo non saremmo riusciti. Allora diteci anche che M5S e Lega sono responsabili della crisi del '29". Così Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook.

Manovra, Di Maio: "Stop bugie, reddito di cittadinanza parte a marzo"

£Sui giornali scrivono sciocchezze, in legge di bilancio ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza e per 'quota 100'. C'è la ciccia, ovvero i soldi per far funzionare le norme" che introdurranno il reddito di cittadinanza e la riforma della Fornero. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta su Facebook, affermando che "ci sono circa due mesi per perfezionare tutti i dettagli, in modo che il 2019 possa diventare l'anno del cambiamento". Il reddito di cittadinanza, assicura il ministro, parte "tra inizio e fine marzo".

"Se questi signori si andassero ad informare - incalza Di Maio prendendosela con "i soliti giornali" - scoprirebbero che le norme regolamentari non possono stare" in manovra, perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo e c'é l'emergenza povertà da fronteggiare".

MANOVRA: DI MAIO, PRIVILEGI FINITI, BYE BYE VITALIZI ANCHE PER REGIONI

"L'era dei privilegi è finita! Abbiamo abolito i vitalizi a Deputati e a Senatori e ora toccherà anche ai consiglieri regionali. Le istituzioni non peseranno più sulle spalle delle persone, perché la politica finalmente rappresenterà con onore e rispetto i cittadini. Possiamo dirlo senza problemi: Bye Bye Vitalizi anche per le regioni". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, richiamando la misura voluta in manovra dal M5S.

GOVERNO: DI MAIO, RAPPORTO CON SALVINI SOLIDO, SE C'E' DISSENSO NE DISCUTIAMO

''Il mio rapporto con Salvini è solidissimo. Se c'è qualcosa che non mi piace lo dico apertamente. Per tre volte avevo chiesto di correggere alcuni aspetti del condono che non mi convincevano e quando ho visto quel testo ho detto chiaramente come la pensavo. Mi ha fatto piacere che anche Salvini sia stato d'accordo nel migliorare quel punto. Noi e la Lega siamo molto diversi, ma quando c'è dissenso discutiamo e troviamo l'accordo. Come per la prescrizione giudiziaria, tema anch'esso presente nel contratto di governo". Lo sottolinea il vicepremier Luigi Di Maio nel nuovo libro di Bruno Vespa, parlando del suo rapporto con l'alleato di governo Matteo Salvini.

EDITORIA: DI MAIO, TAGLI IN MANOVRA, EMENDAMENTO AD HOC

"I tagli all'editoria li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni. Non li abbiamo approvati in Cdm perché stiamo vedendo bene le norme: qualcosa sarà aggiunto con emendamento nella piena autonomia del Parlamento". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta su Facebook.

MANOVRA: GIORGETTI, RISCHIATA CRISI GOVERNO SU CONDONO, ORA TUTTO OK

"Abbiamo rischiato una crisi di governo. C'erano stati momenti di tensione brutta, sembrava incrinata la fiducia tra alleati. Ci avevano accusato di falso. Non puoi pensare che il tuo alleato faccia un reato per coprirne un altro. Siamo finiti contro un iceberg perché non avevamo un metodo sperimentato per la soluzione delle crisi. È stata un'esperienza utile: dovesse ricapitare, faremo tesoro degli errori". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, rivela nel nuovo libro di Bruno Vespa (in uscita il 7 novembre) che sul condono fiscale, a metà ottobre, la maggioranza M5S-Lega ha rischiato seriamente di deragliare. Ora, però, assicura, il numero due della Lega, tutto è rientrato, come confermato dallo stesso Matteo Salvini: "Dopo cinque mesi le prime tensioni ci stavano. Tutte cose superate e superabili. In tanti anni ho visto di peggio", chiosa il vicepremier.