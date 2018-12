Manovra e Ires sul volontariato, Di Maio: "Norma sbagliata, cambieremo"

"Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile". Lo afferma in una nota il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne e' venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i piu' deboli". "Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perche' si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l'impegno di modificarla nel primo provvedimento utile" prosegue Di Maio. "Inoltre, abbiamo sentito la comunita' dei Frati di Assisi, che ringraziamo per il loro instancabile impegno, e li incontreremo quanto prima".

Manovra: Conte, a gennaio riformuleremo Ires no profit

"Le iniziative di solidarieta' degli enti non profit, anche alla luce del principio di sussidiarieta', rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di effettiva promozione della persona. Il Governo ha ben presente tutto questo e al Terzo settore sin dall'inizio ha dedicato grande attenzione". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Per questo in merito alla norma sull'Ires formulata nella legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, provvederemo quanto prima, a gennaio, a intervenire per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale", annuncia.

MANOVRA E NON PROFIT - IL DIBATTITO

Manovra: Castelli, non tassiamo beneficenza ma utili

"E' giusto: se sei del terzo settore" enti "ecclesiastici e non" si "presuppone che tu non faccia utili visto che sei senza scopo di lucro. Noi tassiamo i profitti delle no profit mica tassiamo i soldi della beneficenza!". Lo spiega la vice ministro all'Economia, Laura Castelli, al cronista che chiede un commento alle polemiche sul 'caso' Ires per questo settore.

Manovra: Gelmini, abrogare aumento Ires per no profit, emendamento FI

"L'aumento del prelievo Ires dal 12% al 24% per gli enti no profit e' uno schiaffo ai piu' deboli. Colpire gli enti assistenziali, ospedalieri e di mutuo soccorso per raggranellare poco piu' di 118 milioni di euro nel 2019 e 158 nel 2020 e' la dimostrazione di come questa manovra sia stata pensata male e scritta ancora peggio. In gioco non c'e' solamente il futuro di 153mila enti non commerciali ma soprattutto i servizi alla collettivita' che questi offrono. In larga parte elargiti a chi soffre ed e' in difficolta'". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. "Questa misura capestro - aggiunge - deve essere modificata, il Parlamento faccia fronte comune e restituisca dignita' al mondo del no profit. Raccogliamo e rilanciamo l'appello lanciato da Maurizio Lupi dalle colonne del Corriere della Sera: bisogna cambiare questa manovra e trovare una soluzione per abrogare l'aumento Ires. Forza Italia ha presentato un emendamento in tal senso, si parta da questo. Ci schieriamo, senza se e senza ma, dalla parte della ragionevolezza. Non si puo' tassare la solidarieta', non si puo' fare pagare il costo della propaganda - conclude Gelmini - a chi ha meno o soffre".

Manovra: Delrio, su non profit lotteremo dentro e fuori Parlamento

"Raddoppiare le tasse alle associazioni non profit e di volontariato e' azione insensata e profondamente ingiusta", ribadisce il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio. "Fare cassa sulle spalle di chi si dedica alla lotta alla poverta', all'assistenza degli indigenti, alla tutela dell'ambiente, alla costruzione di opportunita' di lavoro per i piu' svantaggiati - accusa - tradisce lo spirito piu' profondo del sentimento nazionale in nome di un'ideologia che vede nell''altro' un nemico, qualcuno da sbattere per strada, un invisibile". "Contro questa norma e questa ideologia lotteremo dentro e fuori del Parlamento", assicura Delrio.

Manovra: Renzi, raddoppio Ires a volontari, sconto ai furbetti

"Con la #ManovraDelPopolo - se sei un volontario del no profit, ti raddoppiano l'Ires e paghi il doppio - se sei un evasore o un furbetto delle cartelle esattoriali, ti fanno lo sconto e paghi meno della meta'. Con noi accadeva il contrario. Ma loro sono il #GovernoDelCambiamento". Lo scrive su twitter l'ex premier Matteo Renzi.