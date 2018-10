Manovra, ecco la lettera Ue all'Italia. "Deviazione senza precedenti". Chiesta risposta entro lunedì 22 ottobre a mezzogiorno

Bruxelles ha inviato all'Italia la lettera in relazione alla manovra. Il bilancio italiano - sostiene la lettera firmata dai commissari Moscovici e Dombrovskis - mostra una deviazione «senza precedenti nella storia del Patto di stabilità», dovuta ad una espansione vicina all’1% e ad una deviazione dagli obiettivi pari all’1,5%. Sottolinea inoltre «un non rispetto particolarmente serio con gli obblighi del Patto» e chiede al Governo di dare una risposta ai rilievi entro lunedì 22 ottobre. Anche la mancata approvazione del documento da parte dell’ufficio parlamentare di bilancio è a parere dei commissari «una violazione delle norme Ue».

Manovra: lettera Ue, rischio procedura per violazione debito

L'Italia rischia una procedura per violazione della regola del debito. E' quanto emerge dalla lettera inviata oggi dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Con il debito pubblico dell'Italia a circa il 130% del Pil, la nostra valutazione preliminare indica anche che i piani dell'Italia non assicurerebbero il rispetto con il criterio di riduzione del debito concordato da tutti gli Stati membri", si legge nel testo. In passato, l'Italia era stata considerata inadempiente sulla regola del debito, ma il rispetto degli obblighi di riduzione del deficit strutturale era stato considerato come "un fattore rilevante chiave" che ha permesso di evitare una procedura, spiega la Commissione. Le conclusioni dell'ultimo rapporto sul debito sull'Italia, nel quale la Commissione aveva deciso di non aprire una procedura, potrebbero essere "riviste" alla luce della "deviazione significativa programmata" dal governo.

Ue: Salvini, vado avanti anche se Bruxelles mandera' truppe

"Vado avanti anche se da Bruxelles ci manderanno le truppe di occupazione straniere. Piu' mi indagano, piu' difendero' i confini e piu' vado avanti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Bolzano durante un comizio. "Anche il voto di Bolzano e Trento serve per mandare a casa la sinistra, Juncker, Soros, Renzi e Monti" ha aggiunto.

Manovra: lettera Ue, Tria chiarisca perche' ignorate opinioni Upb

Il governo chiarisca "le ragioni per le quali non ha preso in considerazione le valutazioni dell'Ufficio Parlamentare di bilancio" riguardo alla manovra. E' quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Il quadro macroeconomico alla base del progetto di bilancio non e' stato approvato dall'apposito organismo indipendente, l'Ufficio parlamentare di bilancio, e questo, in base a una prima valutazione e' in contrasto con l'esplicito dispositivo" delle norme Ue, si legge nella lettera. "Vorremmo quindi chiederle di chiarire le ragioni per le quali l'opinione dell'Upb non e' stata presa in considerazione".

Manovra: Conte, disponibile a confronto con Juncker

"Ho parlato con Jean Claude Juncker al telefono" nei giorni scorsi e ho avuto modo di incrociarlo a margine del consiglio, anticipandogli che "sono disponibilissimo" dopo l'incontro tra Pierre Moscovici e Giovanni Tria, a "confrontarmi con lui". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando del confronto con la commissione Ue sulla manovra.

Manovra: Conte: "Non c'è grossa deviazione. Immagino 'preoccupazione' UE ma no muro"

Il premier Giuseppe Conte ha risposto facendo sapere che "non c'è una grossa deviazione". I fondamenti "dell'economia italiana sono saldissimi. L'Italia gode di ottima salute dobbiamo far ripartire il paese", ha detto da Bruxelles. "Non faremo muro contro muro" con l'Europa ha garantito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Questa lettera" della Commissione sulla manovra "forse e' gia' stata appena consegnata dal commissario al ministro Tria. E' una lettera che riceveranno altri Paesi, una lettera che e' prassi ricevere. Immagino riservera' la formula della 'seria preoccupazione'".

Manovra: Conte, speriamo scongiurare valutazione negativa rating

Con le agenzie di rating c'e' "interlocuzione a vari livelli". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sicuramente noi confidiamo che, conosciuta con attenzione la manovra, si possa contenere, scongiurare una valutazione negativa", ha proseguito il premier. "Se intendete dire se il valore dello spread e' guardato dal presidente del Consiglio dei ministri", la risposta e' "si', con grande attenzione".

Manovra: Tria, Parlamento puo' migliorarla ma a saldi invariati

"I saldi sono stati approvati dal Parlamento, l'iter puo' migliorare la qualita' dei provvedimenti che saranno presi, il governo e' sempre pronto ad accogliere contributi migliorativi che non mettano in discussione i saldi approvati".

Manovra: Tria, dialogo costruttivo che parte da punti vista diversi

"Abbiamo appena avuto un incontro con il commissario Moscovici e abbiamo ricevuto la lettera da parte della Commissione con osservazioni sulla nostra manovra economica. Oggi si apre quello che abbiamo definito un dialogo costruttivo partendo da punti di vista diversi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in conferenza stampa al Mef dopo l'incontro con il commissario europeo agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici. "Riteniamo - ha aggiunto Tria - di dover approfondire le nostre spiegazioni e le ragioni della nostra politica e di far conoscere meglio alla Commissione le riforme strutturali che porteremo avanti con la Legge bilancio e di poter avvicinare speriamo le nostre posizioni".

Manovra: Tria, speriamo di avvicinare nostre posizioni con Ue

"Speriamo di avvicinare le nostre posizioni con l'Ue". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella conferenza stampa congiunta con il commissario europea agli Affari monetari, Pierre Moscovici.

Manovra: Moscovici, Commissione non e' avversario ma arbitro

"La Commissione Europea non e' avversario dell'Italia: vigila, e' l'arbitro". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, in conferenza stampa al Mef, dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiegando che l'arbitro "non e' popolare ma fa rispettare le regole del gioco". Per Moscovici, la "Commissione ha il dovere di scambiare le idee con lo Stato membro".

Manovra: Moscovici, Commissione Ue non e' contro l'Italia

"Non si puo' dire che la Commissione Ue sia contro l'Italia: e' e resta accanto all'Italia. L'Italia e' trattata come gli altri Stati membri". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Manovra: Moscovici, aspetto pazientemente risposta da Tria

"Sono qui con una lettera per il ministro Giovanni Tria e aspetto pazientemente la sua risposta". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, in conferenza stampa al Mef, dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Manovra: Moscovici, nessuna decisione Ue, solo inviato lettera

"La Commissione oggi non ha preso alcuna decisione, semplicemente ha inviato questa lettera all'Italia". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, al termine dell'incontro con il ministro dell'economia Giovanni Tria.

Manovra: Moscovici, non voglio fare il poliziotto cattivo

"Non voglio fare il poliziotto cattivo, non ho un piano B, ho solo un piano A: restare insieme nella zona euro". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, in conferenza stampa al Mef dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.