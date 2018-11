Manovra, Forza Italia con Tajani sabota l’Italia

Ancora atti ostili in quel vecchissimo schema chiamato centro-destra, redivivo alle Elezioni del 04 Marzo, in cui, era già evidentemente avesse qualcosa di stantio e superato, se pure con il traino di una Lega vero gioiello del sovranismo nostrano.

Tempus fugit, oggi scadono i termini per cui l’Europa attende una lettera di risposta dall’Italia in merito alla Manovra Economica, ed in merito – artificialmente – è stato creato un clima aspro sui mercati, con lo spread che supera quota 310.

Come ricorda spesso il Sottosegretario Armando Siri, il differenziale altro non è che “un misuratore della pressione sanguigna, se te la misuri dopo una corsa è chiaro sia altissima, questo non vuol dire però che ti ricoveri.” Ed è ovvio che in momenti di fermento e contrasti con i desiderata di Bruxelles, lo spread sia stabilmente sopra i livelli di guardia, senza però riflettere una reale emergenza solidità finanziaria.

Alle 20.00 di questa sera si terrà un Consiglio dei Ministri, ma sono già emerse chiare le intenzioni dei big di maggioranza, che hanno scudato il Ministro dell’Economia Tria, il quale ha confermato: “Il tasso di crescita non si negozia”, con il pin segreto della cassaforte per non far scappare dal testo il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, baluardi della finanziaria.

Ogni città di Troia però ha il suo cavallo, ed ecco spuntare il fuoco amico degli azzurri, con il Presidente dell’Europarlamento Tajani che infingardamente lancia "un appello al governo italiano perché modifichi i contenuti della manovra per dare un segnale di cambiamento che permetta di evitare una bocciatura della proposta italiana". Attaccando a testa basa: "Bisogna cambiare la manovra, e bisogna fare in fretta, c'è tempo fino a questa sera, il buon senso deve prevalere sui capricci, a volte sull'arroganza che punta a difendere posizioni che sono economicamente indifendibili".

Berlusconi in queste ore ha preconizzato: “Il Governo cadrà presto”, esacerbando il clima con i 5Stelle giudicati incompetenti, impreparati e perniciosi. Non proprio una mano da Forza Italia al Carroccio in questo delicato clima politico-economico.

È lo spread tra Salvini e Berlusconi ad essere ai suoi massimi storici, e forse questo è l’unico non costruito a tavolino.

