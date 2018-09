Manovra, Forza Italia durissima. Gelmini: "L'Italia vede il baratro"

“Il governo ha scelto la strada dell'azzardo esponendo il Paese a incredibili rischi portando il rapporto deficit-Pil ben oltre il 2%. Tutto questo per finanziare un programma assistenzialista: e adesso l'Italia vede il baratro. Questo è il governo dell'avventura che invece di eliminare la povertà rischia di far collassare il Paese, senza offrire la spinta necessaria a sostenere l'economia. Una responsabilità che si assumono in toto tutti e due i partner di governo”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.