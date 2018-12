Manovra, Giorgetti assente al vertice. Alta tensione con Di Maio

MANOVRA, GIORGETTI ASSENTE AL VERTICE DOPO LE TENSIONI CON DI MAIO

Giancarlo Giorgetti ha disertato il vertice che ha visto l'accordo sulla manovra tra le due forze di governo Lega e Movimento Cinque Stelle. Il sottosegretario del Carroccio non si è infatti presentato al summit decisivo di domenica sera a Palazzo Chigi. Un chiaro segnale della tensione molto alta tra Giorgetti e Di Maio, in particolare sul tema del reddito di cittadinanza. Tema sul quale Giorgetti era tornato all'attacco

La scusa per l'assenza è il compleanno di Giorgetti, che ha spento 52 candeline in provincia di Varese. Un evento che comunque lo avrebbe difficilmente tenuto lontano dal vertice se non ci fossero state le tensioni in seguito alla sua battuta sul reddito di cittadinanza, "che piace all'Italia che non ci piace". Intanto, nella Lega guardano a Giorgetti quelli che sperano in una rapida fine di questo governo. L’ipotesi elezioni a marzo continua a circolare, come quelle sui cambi di maggioranza. E Giorgetti aspira a un ruolo di primo piano in questa situazione.