Manovra, la Lega: "Deficit Francia al 3,5%, Ue tace. Valga pure per l'Italia"

"Secondo le stime degli analisti, alla luce del discorso fatto ieri sera dal presidente Macron, la Francia arriverà a portare il suo deficit addirittura al 3,5%, il tutto nel silenzio più totale da parte di Bruxelles. E di Berlino". Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.

"Un silenzio che vale come silenzio-assenso, ma che per forza deve rappresentare un precedente, anche per l'Italia. A questo punto vorrei vedere con quale faccia tosta i vari Junker o Moscovici si permetterebbero di eccepire sui numeri della nostra manovra economica dopo quello che sta per fare la Francia, ma immagino che da adesso staranno zitti perché se le eccezioni valgono per la Francia allora valgono anche per l'Italia".