Manovra, il saldo e stralcio con il Fisco è legge

Se radunassimo il popolo italiano e per alzata di mano chiedessimo loro chi – ha pendenze e rogne con il fisco italiano – probabilmente avremmo una distesa di braccia infinita. Ecco, la Lega di Matteo Salvini ha cavalcato in campagna elettorale questo importantissimo tema, con la c.d. pace fiscale ch’è valsa qualcosa come un milione di voti, tanto per ricordare quanto fosse sentita la stretta fiscale sulla mole dei contribuenti vessati.

Il regista di questa importantissima riforma è stato, sin dagli albori, il Senatore Armando Siri, che nonostante la posizione poco strategica, Sottosegretario ai Trasporti, non ha mollato di un millimetro l’impegno per portare a casa una norma di giustizia erariale così cruciale, sia per una questione di equità, sia per non tradire il mandato ricevuto dagli elettori.

Ora finalmente possiamo dirlo, il Saldo e Stralcio delle cartelle fiscali per le persone fisiche, è legge. Nelle prossime ore ci sarà un sito internet dedicato ed una brochure che sintetizza tutti i crismi per accedere alla sacrosanta estinzione delle cartelle.

Qualunque pendenza contratta dall’1.1.2000 al 31.12.2017 sarà sanabile per i contribuenti in difficoltà (nessun aiuto ai furbetti od ai ricchi evasori, come qualche zelante oppositore voleva far credere), pagando una percentuale totale oscillante dal 16% al 35%, in base all’ISEE che non dovrà superare i 20mila euro.

E non parliamo di bruscolini, la misura include davvero un’ampissima platea di casistiche: “Irpef e relative addizionali; regimi minimi/forfettari; Irap; Iva; Ritenute; Contributi INPS; imposte derivanti da errori materiali, ecc.”

L’Agente per la riscossione predisporrà un modulo, e chi vorrà aderire, entro il 30 Aprile 2019, dovrà compilarlo e, con esito positivo, accederà a delle finestre per sanare quanto richiesto. O in soluzione unica od in cinque rate. Lieti che il fisco cambi volto, di certo non diremo che pagare le tasse “diventerà bellissimo”, sarebbe risibile quanto sciocco, ma perlomeno l’Agenzia delle Entrate assumerà una condotta più umana e più vicina alla reale situazione degli italiani.

La Lega ha lottato molto per introdurre questo principio di civiltà fiscale, così in combinato disposto con la Flat Tax, il Senatore Siri potrà dirsi sicuramente molto soddisfatto delle partite portate in campo, e vinte.

Twitter @andrewlorusso