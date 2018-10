Manovra, le proposte di Renzi-Padoan. Assegno Universale per i figli da 9 mld

'Bloccare lo spread, evitare il downgrading' e' il titolo del comunicato stampa diffuso durante la conferenza di Matteo Renzi e Piercarlo Padoan in apertura della Leopolda edizione 9. Sei le proposte per fermare la "folle crisi finanziaria italiana" che puo' essere fermata, "ma bisogna agire", si legge nel documento. Al primo punto, la riduzione del deficit nominale al 2.1% nel 2019, all'1.8% nel 2020, all'1.5% nel 2021. Al secondo punto, si legge che "con questo deficit la legge di bilancio 2019 potrebbe innanzitutto recuperare i tagli fatti a Ace, Ecobonus, Iri, ma soprattutto potrebbe prevedere un corposo investimento per la crescita, basato su tre misure, elencate negli altri punti del comunicato firmato Renzi Padoan. Al terzo, si legge che nella legge di bilancio 2019 potrebbe essere contenuta la previsione dell'abolizione totale dell'imposta di registro per rilanciare il settore immobiliare (4.8 mld di euro). La riapertura del progetto Casa Italia e' al quarto punto; con una misura una tantum di 4 mld per finanziare tutte le opere pronte nel settore idrogeologico e della edilizia scolastica, attraverso, appunto, la riapertura del progetto ideato da Renzo Piano e chiuso dall'attuale governo. Cancellazione totale dell'Irap e assegno universale per i figli sono il quinto e il sesto punto previsti dalla proposta. La cancellazione totale dell'Irap, contenuta nella legge di bilancio 2019, avrebbe effetti per 13.8 mld sui saldi 2020. Anche i lavoratori autonomi e incapienti, quindi non solo i dipendenti, avrebbero diritto all'Assegno Universale per i figli, per un valore di 9 mld.

Manovra: Renzi-Padoan, rischiamo osso del collo. Momento grave - "Ci siamo visti con Pier Carlo per provare a capire come una legge di Bilancio diversa da quella del governo possa essere utile ai mercati. Pier Carlo ha segnalato con forza l'elemento di ravita' che stiamo vivendo, perche' stiamo rischiando l'osso del collo". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa alla Leopolda. "Oggi lo spread ha toccato i 340 punti. I mercati oltre alle istituzioni internazionali hanno capito che la direzione di marcia e' sbagliata. Nessuno potra' controllare l'onda di piena. Qualcuno che dice vediamo cosa accadra', se toccheremo i 400 punti base. Dire questo significa essere finiti", ha spiegato invece l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, alla Leopolda insieme a Renzi. "I ministri che dicono 'se arriveremo a 400 vedremo cosa fare' sono da irresponsabili. Noi diciamo, fermatevi", ha aggiunto Renzi.

Manovra: Renzi-Padoan, con nostra proposta subito fiducia mercati - "Mi ricordo la prima telefonata con Obama, che mi diceva di stare attento perche' rischiavamo di fare la fine della Grecia. Io e Padoan abbiamo discusso tutti i giorni nel merito, ma abbiamo sempre trovato un punto di caduta. Anche in questi giorni a Palazzo Giustiniani abbiamo discusso, ma le proposte che presentiamo oggi dimezzerebbero lo spread. Pier Carlo dice che lo ridurrebbero". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa alla Leopolda. "Se il governo accettasse queste proposte immediatamente la fiducia dei mercati tornerebbe piu' forte", ha aggiunto.